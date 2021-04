LIVE: Wie pakt de broodnodige punten? Arsenal of Liverpool?

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mohamed Salah (Liverpool).

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Mohamed Salah (Liverpool). eerste helft, minuut 43.

Kieran Tierney (Arsenal) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op James Milner (Liverpool). eerste helft, minuut 39.

Roberto Firmino (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Dani Ceballos (Arsenal). eerste helft, minuut 34.

Mohamed Salah (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Kieran Tierney (Arsenal). eerste helft, minuut 25.

Nathaniel Phillips (Liverpool) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Alexandre Lacazette (Arsenal). eerste helft, minuut 22.

20'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Trent Alexander-Arnold (Liverpool), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 20.