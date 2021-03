Wolverhampton kan City-trein even blokkeren, maar niet ontsporen

In de eerste helft leek het erop alsof Wolverhampton zich al bij voorbaat neerlegde bij een nederlaag. De Wolves kwamen amper in het stuk voor en het was een mirakel dat City enkel kon scoren door een owngoal van Dendoncker, die met Sterling in zijn rug in de fout werd gedwongen.

Maar in de tweede helft gooide Wolverhampton dan toch de schroom van zich af. Zo kregen we niet alleen een meer opwindende match, maar zowaar zelfs een goal van de bezoekers, een kopbal van Coady op vrijschop.

De zegereeks van Manchester City was plots in gevaar, maar de metronoom van De Bruyne, die na zijn blessure elke match beter lijkt te worden, hield niet op met tikken.

Zo gingen de Wolves in de slotfase van de match nog volledig door de knieën. Dendoncker was opnieuw niet al te gelukkig bij de 2-1 van Jesus, die helemaal op het einde met wat hulp van de VAR ook nog een 2e goal achter zijn naam kreeg.