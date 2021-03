LIVE: Maakt Wolverhampton einde aan zegereeks Manchester City?

Fase per fase

90' Riyad Mahrez (Manchester City) scoort met zijn linkervoet. Het staat 3 - 1. tweede helft, minuut 90. Doelpunt voor Manchester City Riyad Mahrez (Manchester City) scoort met zijn linkervoet. Het staat 3 - 1.

89' tweede helft, minuut 89. Vervanging bij Wolverhampton Wanderers, Owen Otasowie erin, Rúben Neves eruit wissel Rúben Neves Owen Otasowie

89' De ref grijpt in: Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) deelde een duw uit. tweede helft, minuut 89. De ref grijpt in: Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) deelde een duw uit.

87' Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren. tweede helft, minuut 87. Leander Dendoncker (Wolverhampton Wanderers) zet zijn hoofd tegen de bal, maar hij kan niet kadreren.

87' Bij Wolverhampton Wanderers wordt de hoekschop genomen door João Moutinho. Zijn voorzet gaat richting de eerste paal. tweede helft, minuut 87. Bij Wolverhampton Wanderers wordt de hoekschop genomen door João Moutinho. Zijn voorzet gaat richting de eerste paal.

85' Gabriel Jesus (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers). tweede helft, minuut 85. Gabriel Jesus (Manchester City) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers).

82' tweede helft, minuut 82. Vervanging bij Manchester City, Ilkay Gündogan erin, Bernardo Silva eruit wissel Bernardo Silva Ilkay Gündogan

80' Gabriel Jesus (Manchester City) scoort met zijn linkervoet. Het staat 2 - 1. tweede helft, minuut 80. Doelpunt voor Manchester City Gabriel Jesus (Manchester City) scoort met zijn linkervoet. Het staat 2 - 1.

78' Vrije trap voor Manchester City. Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers) hield Aymeric Laporte vast en dat had de scheidsrechter gezien. tweede helft, minuut 78. Vrije trap voor Manchester City. Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers) hield Aymeric Laporte vast en dat had de scheidsrechter gezien.

77' Pech voor Manchester City, want het schot van Raheem Sterling strandt op de paal. tweede helft, minuut 77. Pech voor Manchester City, want het schot van Raheem Sterling strandt op de paal.

77' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Riyad Mahrez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 77. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Riyad Mahrez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

77' Raheem Sterling (Manchester City) kan aanleggen met zijn rechtervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt. tweede helft, minuut 77. Raheem Sterling (Manchester City) kan aanleggen met zijn rechtervoet, maar zijn schot wordt afgeblokt.

76' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Riyad Mahrez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 76. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Riyad Mahrez (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

76' De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Bernardo Silva (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 76. De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Bernardo Silva (Manchester City), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt.

73' Raheem Sterling (Manchester City) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast. tweede helft, minuut 73. Raheem Sterling (Manchester City) trapt met zijn rechtervoet op doel, maar zijn schot gaat naast.

73' Bij Manchester City wordt de hoekschop genomen door Kevin De Bruyne. Zijn voorzet gaat richting de eerste paal. tweede helft, minuut 73. Bij Manchester City wordt de hoekschop genomen door Kevin De Bruyne. Zijn voorzet gaat richting de eerste paal.

71' Gele kaart voor Pedro Neto van Wolverhampton Wanderers tijdens tweede helft, minuut 71 Pedro Neto Wolverhampton Wanderers