Teleurstellend Liverpool lijdt tegen Chelsea 8e competitienederlaag

Vorig weekend maakte Liverpool nog een einde aan een dramatische reeks van 4 nederlagen. The Reds versloegen Sheffield United toen met 0-2.

Tegen Chelsea kreeg Liverpool de kans om een sprongetje te maken richting de Europese tickets. Maar de manschappen van Jürgen Klopp speelden inspiratieloos op Anfield.

Kanté toverde net voor de rust een geweldige lange pass uit zijn hoed richting man in vorm Mason Mount. Die zette op snelheid zijn tegenstander in de wind en scoorde met een pegel in de rechterhoek.

Klopp haalde iets na het uur Mo Salah naar de kant, die daar duidelijk niet mee kon lachen. Zijn vervanger Diogo Jota kon het tij niet doen keren. Integendeel, het was Chelsea dat nog het scherpst kwam dreigen.

De Londenaars duiken zo de top 4 binnen. Liverpool blijft vastgenageld op de 7e plaats en heeft een rapport van 43 op 81.