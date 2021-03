VIDEO: Trossard scoort in gouden driepunter voor Brighton

Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sean Longstaff (Newcastle United).

Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sean Longstaff (Newcastle United). tweede helft, minuut 91.

Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Joelinton (Newcastle United).

Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Joelinton (Newcastle United). tweede helft, minuut 91.

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Paul Dummett (Newcastle United).

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Paul Dummett (Newcastle United). tweede helft, minuut 90.

Andi Zeqiri (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Javier Manquillo (Newcastle United).

Andi Zeqiri (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Javier Manquillo (Newcastle United). tweede helft, minuut 89.

Adam Lallana (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sean Longstaff (Newcastle United).

Adam Lallana (Brighton & Hove Albion) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Sean Longstaff (Newcastle United). tweede helft, minuut 88.

Sean Longstaff (Newcastle United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Adam Lallana (Brighton & Hove Albion).

Sean Longstaff (Newcastle United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Adam Lallana (Brighton & Hove Albion). tweede helft, minuut 84.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Danny Welbeck (Brighton & Hove Albion) stond buitenspel.

De vlag van de lijnrechter gaat de hoogte in: Danny Welbeck (Brighton & Hove Albion) stond buitenspel. tweede helft, minuut 83.

Ciaran Clark (Newcastle United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Neal Maupay (Brighton & Hove Albion).

Ciaran Clark (Newcastle United) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Neal Maupay (Brighton & Hove Albion). tweede helft, minuut 78.

72'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. tweede helft, minuut 72.