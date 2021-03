VIDEO: Leandro Trossard kroont zich tot matchwinnaar tegen Southampton

Met evenveel punten (26) als Fulham, dat op een degradatieplek bengelt, trok Brighton & Hove Albion vanmiddag naar Southampton. Leandro Trossard en co hadden bij aanvang van de wedstrijd wel twee matchen minder op de teller dan Fulham.

Maar om het degradatiespook wat meer op afstand te houden, was een driepunter een hoge noodzaak voor de bezoekers. En na een goed kwartier spelen hadden ze al een voorsprong vast. Dunk liet een voorzet van Groß niet onbenut.

Die euforie ging even later alweer liggen. Adams nam de bal vol op de slof, doelman Sanchez had geen verhaal. De 1-1 was ook meteen de ruststand.

Na de rust had Brighton genoeg aan een knap staaltje combinatiespel tussen Welbeck en Trossard. De Rode Duivel verschalkte de doelman in de linkerbovenhoek. Meer doelpunten vielen er niet meer. Brighton trekt zich zo met 3 punten los van de degradatiezone.