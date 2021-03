Wilfried Zaha knielt niet langer voor de wedstrijd: "Maakt weinig uit"

Wilfried Zaha stond kaarsrecht op het veld wanneer zijn ploegmaats en tegenstanders knielden. "Knielen is gewoon een deel van de routine voor de wedstrijd geworden. Het maakt niet uit of ik sta of kniel, want ik ontvang nog steeds racistische opmerkingen", zei de aanvaller.

"Ik weet dat er achter de schermen hard wordt gewerkt aan verandering, dat respecteer ik ook. Ik heb ook het volste respect voor ploegmaats, spelers en andere clubs die knielen", ging Zaha verder.

"Als samenleving moeten we inzetten op beter onderwijs en sociale mediabedrijven moeten online racisme harder aanpakken, niet alleen tegen voetballers. Nu wil ik weer focussen op het voetbal en me amuseren op het veld. Maar ik blijf trots rechtop staan."