VIDEO: Lamela scoort sublieme rabona, maar pakt ook rood

tweede helft, minuut 94. Zijn schot is hard, maar mist richting. De bal vliegt hoog over. .

76'

tweede helft, minuut 76. De held van de 1-0 wordt de anti-held. Lamela pakte in de 1e helft nog uit met een prachtige rabona-goal, maar wordt nu van het veld gestuurd. Hij stapelde een heleboel fouten op in de wedstrijd. In een duel met Tierney zwaaide hij zijn arm in het aangezicht van de verdediger. Dat was de druppel voor de scheidsrechter, hij twijfelde niet en stuurde de aanvaller wandelen. We zullen nooit weten of de Argentijn nog een rabona achter de hand had. .