LIVE: Lamela brengt Tottenham met een heerlijke rabona op voorsprong tegen Arsenal

eerste helft, minuut 45. Doelpunt Arsenal: 1-1! Tierney zet Doherty knap in de wind. Hij houdt het overzicht en legt de bal mooi achteruit naar Odegaard. De Noor twijfelt niet en haalt uit. Zijn schot wijkt af op de benen van Alderweireld en dwarrelt in de goal van Lloris. .

eerste helft, minuut 33. Lamela scoort met een heerlijke rabona. Lamela was de man die Tottenham weer tot leven wekte. De Argentijn verzilverde dit met een wereldgoal. De bal rolde voor zijn voeten in de grote rechthoek. Hij twijfelde niet en trapte de bal achter zijn steunbeen binnen. .

27'

eerste helft, minuut 27. Xhaka en Lamela gaan even in de clinch. Xhaka is niet akkoord met de manier waarop Lamela met hem in duel ging. De scheidsrechter roept de twee heren op het matje. .