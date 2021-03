Fulham dient Liverpool 6e thuisnederlaag op een rij toe

68 matchen was de kampioen in de competitie ongeslagen in eigen huis toen in januari de vrije val begon. Burnley, Brighton, Manchester City, Everton en Chelsea gingen winnen op Anfield en aan dat lijstje kan je nu ook Fulham toevoegen.

De bezoekers strijden volop voor het behoud en speelde een dappere partij. Fulham had zeker in het begin van de partij de beste kansen en kon net voor de rust scoren. Liverpool dacht een vrije trap onschadelijk gemaakt te hebben maar Mo Salah stond te slapen. Lemina verraste hem en knalde de 0-1 binnen.

Jota en Mané kwamen nog het dichtst bij een gelijkmaker, maar Liverpool ging andermaal de boot in. Het staat nu op plaats 7 in de stand en moet de komende weken nog vol aan de bak om weer in de top 4 te raken. Voor Fulham zijn dit drie gouden punten.