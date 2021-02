Pakt Manchester City tegen West Ham United zijn 20e zege op een rij?

Na zijn hamstringblessure is Pep Guardiola voorlopig heel voorzichtig met Kevin De Bruyne. In de Champions League hield de Spanjaard zijn draaischijf nog op de bank tegen Borussia Mönchengladbach, krijgt hij vandaag wel een kans op het middenveld?

11:30

vooraf, 11 uur 30. Kan verrassend West Ham iets rapen in Manchester? Manchester City liet in 2021 nog geen enkele keer een steek vallen. De club van Pep Guardiola won alle 19 wedstrijden die het speelde, waarvan 13 in de competitie. Vandaag komt West Ham United op bezoek in het Etihad Stadium. The Hammers staan verrassend vierde in de Premier League, maar wel al op 14 punten van City. Vorige week won het nog de Londense derby tegen Tottenham. .