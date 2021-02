Chelsea en Manchester United scoren niet in teleurstellende topper

Manchester United lijkt al een poosje tevreden met een punt, maar komt er nu plots toch nog eens scherp uit. Na een geweldige counter over de rechterflank stokt het evenwel bij de voorzet. Kanté ziet er prima tussen. Hier zat veel meer in.

tweede helft, minuut 89. Stevige prik van United. Manchester United lijkt al een poosje tevreden met een punt, maar komt er nu plots toch nog eens scherp uit. Na een geweldige counter over de rechterflank stokt het evenwel bij de voorzet. Kanté ziet er prima tussen. Hier zat veel meer in. .

tweede helft, minuut 86. Fred van de bal gezet. Fred probeert zich richting doel te wurmen en dat lijkt aanvankelijk aardig te lukken. Het is uiteindelijk Christensen die de angel uit de aanval haalt met een goeie tussenkomst. .

tweede helft, minuut 83. De wissels hebben niet meteen voor een nieuwe schwung gezorgd. Het is aftellen naar het einde van de wedstrijd. .

tweede helft, minuut 77. Nog meer snelheid voor de Chelsea-aanval, want Tuchel gooit zijn landgenoot Timo Werner in de strijd. Ziyech maakt plaats. .

tweede helft, minuut 73. James bedient Kovacic, die van buiten de zestien in één tijd op doel trapt. Trainingsballetje voor De Gea, die makkelijk klemt. .

tweede helft, minuut 71. Langs de lijn zien we hoe Martial zich klaarmaakt om in te vallen bij Manchester United. Kan de Fransman nog iets forceren in het slot van de wedstrijd? .