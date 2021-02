West Ham dient Tottenham al 8e competitienederlaag toe en komt top 4 binnen

Antonio wachtte niet lang om zijn comeback in de ploeg te bekronen met een doelpunt. Na amper 5 minuten hing de bal al tegen de touwen. Hij kon afwerken in de rebound nadat Lloris eerst een poging van Bowen had weggebokst.

Ook na de pauze nam de thuisploeg een stevige start. Lingard maakte er 2-0 van al kon hij niet meteen vieren. De VAR moest eerst eens kijken of zijn ploegmaat in buitenspel geen invloed had op het spel.

Gareth Bale, ingevallen aan de pauze, gaf zijn ploeg wel opnieuw wat hoop. Hij zette eerst Moura op weg naar de aansluitingstreffer en daarna trof hij zelf het doelhout. Ook Son zag zijn gelijkmaker op het kader stranden.

Door de zege springt West Ham naar de vierde plaats. Tottenham staat op een magere 9e plek.