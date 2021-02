Southampton maakt einde aan de zegereeks van Chelsea

Na vijf competitienederlagen op rij voor Southampton kwam de thuisploeg na ruim een halfuur op voorsprong. Minamino (huurling van Liverpool) scoorde na de eerste kans voor Southampton.

Chelsea domineerde de partij, maar creëerde veel te weinig kansen. Het was geen toeval dat de gelijkmaker in de tweede helft viel dankzij een penalty. Mount werd door Ings neergehaald en zette de elfmeter zelf om: 1-1.

"We waren heel goed in de eerste 80 meter van het veld, maar ik was niet tevreden over wat we deden in de laatste 20 meter", zei Chelsea-trainer Thomas Tuchel na de match. "We waren niet beslissend genoeg en niet aggressief genoeg."

De statistieken van Chelsea onder Tuchel zijn nog altijd uitstekend ondanks het gelijkspel. Sinds de Duitser overnam pakte Chelsea 14 op 18. De Londense club is voorlopig vierde. Southampton voorlopig 13e.