Everton smeert Liverpool 4e competitienederlaag op een rij aan

Na nederlagen tegen Brigton, Manchester City en Leicester snakte Liverpool naar een zege. Maar de Merseyside Derby begon met een valse noot voor "The Reds".

3 minuten was de wedstrijd ver toen James Rodriguez de Liverpool-defensie in de luren legde met een geniale doorsteekbal. Richarlison knalde de 0-1 in de linkerbenedenhoek.

Vooral na de rust kroonde Everton-doelwachter Jordan Pickford zich tot de man van de match. Hij hield onder meer Henderson en Mo Salah van de gelijkmaker.

In de slotfase kreeg Liverpool nog het deksel op de neus. Toen Calvert-Lewin neerging, legde de ref de bal op de stip. Gylfi Sirgurdsson miste niet.

Everton wint voor het eerst in 24 duels tegen Liverpool, dat voor het eerst sinds 1923 een 4e competitienederlaag op een rij heeft geleden. Beide teams delen nu de 6e plaats.