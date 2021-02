Benteke is de held van Crystal Palace met winning goal in 95e minuut

Met Leandro Trossard verscheen slechts 1 Belg aan de aftrap. Toch zou het een landgenoot zijn die na de match de meeste aandacht naar zich toetrok.

Het had nochtans allemaal anders kunnen lopen, want Brighton overspoelde Crystal Palace voor het grootste deel van de match. Enkel verdediger Veltman slaagde erin een van de 25 doelpogingen om te zetten in een goal.

Dat was nog maar de gelijkmaker, want met een heerlijk hakje had Mateta er na een halfuur al 0-1 van gemaakt.

Meer dan een gelijkspel leek er voor Palace dus niet in te zitten. Tot invaller Benteke in de 95e minuut een hoge voorzet uit de lucht kon plukken en schitterend in de verste hoek kruiste.

Crystal Palace wordt zo 13e in de stand en lijkt zo goed als gered. Voor Brighton, de nummer 16, worden het nog bange weken.