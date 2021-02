Leicester laat bij Aston Villa geen steek vallen in strijd om CL-tickets

Het gaat Leicester City doet seizoen opnieuw voor de wind in de Premier League. Na 24 speeldagen stonden de Foxes comfortabel in de top 4, die garantie geeft op een Champions League ticket.

Om een nieuwe stap te zetten richting kampioenenbal moesten de jongens van coach Brendan Rodgers wel voorbij het stugge Aston Villa zien te geraken. De thuisploeg kon wel niet rekenen op smaakmaker Jack Grealish, die een tijdje uit is met een spierblessure aan het been.

Bij Leicester stond Tielemans op zijn vertrouwde plek centraal, Castagne keerde na zijn hamstringblessure dan weer terug op zijn stekje rechts achterin, nadat hij eerder deze week wedstrijdfit was bevonden.

Leicester begon ook uitstekend in Villa Park en had na 23 minuten al een dubbele voorsprong te pakken, na doelpunten van Maddison en Barnes. Vlak na de rust bracht Traoré echter terug spanning in de wedstrijd.

Maar de bezoekers hielden het hoofd koel en behielden de controle in het slot, op enkele kleine kansjes van de thuisploeg na. Met de nieuwe driepunter springt Leicester opnieuw naar plek 2 in de stand, al kan Manchester United vanavond opnieuw haasje over spelen.