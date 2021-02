LIVE: Sterling opent de score al na twee minuten tegen Arsenal (video)

We zaten even naar een handbalmatch te kijken. City zoekt rond het strafschopgebied van Arsenal naar een gaatje. Bij Arsenal staat iedereen mee achterin, ook Aubameyang. Cancelo vindt het gaatje en haalt de achterlijn, maar niemand staat voor doel. Tot onvrede van de Portugees.

16'

eerste helft, minuut 16. Bijna de geniale assist van De Bruyne. De Bruyne speelt in het eerste kwartier alsof hij nooit is weggeweest. Hij opent fantastisch op Gündogan, maar die kan er net niet bij. Bovendien zien we in de herhaling dat de Duitser buitenspel stond, maar dat neemt niet weg dat KDB de opportuniteit gezien had. Klasse. .