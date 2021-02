VIDEO: Tottenham is meer dan een maatje te klein voor Manchester City (en Ilkay Gündogan)

Rodri breekt wedstrijd open vanaf de stip

Vlak voor de rust kwam Tottenham nog twee keer goed weg in éénzelfde fase. Eerst mikte Gündogan van dichtbij op Davinson Sanchez, waarna ook Gabriel Jesus de bal niet in doel kreeg. Zijn schot likte de lat.

De eerste helft begon flauw en het was wachten op kansen in het Etihad Stadium. José Mourinho had zijn jongens aardig neergezet en de bezoekers kregen zelfs de eerste kans van de wedstrijd. Een vrije trap van Harry Kane spatte uiteen op de kruising.

De Grote Ilkay Gündogan Show na de rust

Na amper 5 minuten spelen in de tweede helft, besliste man in vorm Gündogan de match. Hij liep op het juiste moment in na een dribbel van Raheem Sterling en mikte de 2-0 hard onder Hugo Lloris in doel.



Een kwartier later was de Duitser daar opnieuw. Hij pikte een precisie-uittrap van Ederson op, liet Sanchez alle hoeken van de zestien zien en werkte zijn 9e (!) van 2021 prachtig af. Meteen ook zijn laatste wapenfeit, want niet veel later werd hij (licht?) geblesseerd gewisseld.



En Tottenham? Dat reageerde nog één keer via de ingevallen Gareth Bale. Zijn prachtige dribbel verdiende een doelpunt, maar Ederson hield zijn net schoon.