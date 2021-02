LIVE: Benteke en Batshuayi moeten een achterstand ophalen tegen Burnley

Patrick van Aanholt (Crystal Palace) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jay Rodriguez (Burnley).

Patrick van Aanholt (Crystal Palace) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jay Rodriguez (Burnley). tweede helft, minuut 46.

Jóhann Berg Gudmundsson (Burnley) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jordan Ayew (Crystal Palace). eerste helft, minuut 45.

Erik Pieters (Burnley) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Jordan Ayew (Crystal Palace). eerste helft, minuut 43.

Jay Rodriguez (Burnley) wordt teruggefloten door de scheidsrechter. Hij ging te fors in op Michy Batshuayi (Crystal Palace). eerste helft, minuut 39.

39'

De bal gaat over de achterlijn in hoekschop. Die wordt genomen door Eberechi Eze (Crystal Palace), maar zijn voorzet is te kort en wordt weggewerkt. eerste helft, minuut 39.