Struijk viert 1e Premier League-goal, Arsenal wint met hattrick Aubameyang

Arsenal is al een heel seizoen op de dool, maar tegen revelatie Leeds kon de ploeg uit Londen nog eens uithalen. Aubameyang was de uitblinker voorin. Nog in het openingskwartier zette hij de bezoekende verdediging op het verkeerde been en stuurde hij de bal de korte hoek in.

Net voor de rust benutte hij een penalty en meteen na de pauze was het weer raak. Hij kopte zijn derde van de namiddag tegen de touwen. Dat was de 4-0 want tussendoor had ook Bellerin zijn duit in het zakje gedaan.

Pas bij die stand schoot Leeds in actie. Struijk blonk uit door zich sterk te maken bij een hoekschop. De verdediger kopte staalhard binnen. Voor Struijk, die ook in beeld is bij de Rode Duivels, was het zijn eerste goal in de Premier League. Costa zorgde nog even voor spanning met de 4-2 maar een echte comeback kwam er niet meer van.