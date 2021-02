Wonderbaarlijke genezing/terugkeer van Kane en Tottenham kan weer winnen

Harry Kane is sneller dan verwacht hersteld van een enkelblessure en dus kon José Mourinho zijn speerpunt na twee matchen afwezigheid weer tussen de lijnen brengen.

De Londense talisman domineerde de match met zijn team, maar het was wachten tot de 2e periode op doelpunten.

Kane "himself" deponeerde de bal in minuut 54 in de hoek, nadat hij volledig vrijstaand de trekker had mogen overhalen in de 16. Het was zijn 208e treffer voor Tottenham en daarmee staat Kane gedeeld 2e in de clubtopschutterslijst aller tijden, samen met Bobby Smith. Jimmy Greaves voert de lijst aan met 266 stuks.

4 minuten later stond de 2-0 op het bord. Kane streelde met zijn borst een sneller counter op gang, afgerond door Son. Het broodje van Tottenham, met Toby Alderweireld de hele match op het veld, was gebakken.

"We hadden een paar slechte resultaten geboekt, het was dus belangrijk om aan te knopen met een overwinning", zei Son. "Iedereen heeft weer kunnen zien dat Kane voor ons een heel belangrijke pion is. Hij is een van de beste spitsen ter wereld."