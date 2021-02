Calvert-Lewin geeft titeldromen van United knauw met goal in 95e minuut

Er valt tegenwoordig geen touw te knopen aan de prestaties van Manchester United. Eerst was er de thuisnederlaag tegen Sheffield United, de laatste in de stand, vervolgens een bloedeloze 0-0 tegen Arsenal om dan Southampton met 9-0 weg te vegen.

Die verschillende gezichten kregen we ook te zien tegen Everton: in de eerste helft mochten we de offensieve kracht van Cavani en Fernandes bewonderen. Die laatste maakte er op heerlijke wijze 2-0 van.

Maar na de rust werden we weer geconfronteerd met slap verdedigen van de gastheer, wat ervoor zorgde dat Everton toch weer langszij kon komen.

Toen Scott McTominay uit het pak zweefde en de 3-2 binnenkopte, lag de bal opnieuw in het kamp van Everton. Daar bleef hij liggen tot de 95e minuut. Iedereen ging mee naar voren voor een ultieme vrijschop. Calvert-Lewin was de beul met dienst.

United blijft zo achter Manchester City staan in het klassement én het speelde ook 2 matchen meer dan de stadsgenoot. Als City morgen wint bij Liverpool lijkt de titelstrijd in Engeland in een definitieve plooi te vallen.