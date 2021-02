Manchester City steekt hand uit naar de titel na demonstratie in Liverpool

In de 2e helft zette Gündogan dat recht, al waren zowel de 0-1 als de 1-2 binnentikkertjes. Tussendoor had Salah hem aan de overkant getoond hoe je een penalty wél feilloos omzet, een doelpunt dat uiteindelijk slechts een voetnoot zou zijn.

Dat lukte ook niet in de eerste helft, ook niet voor City. Gündogan kreeg nochtans een uitgelezen mogelijkheid toen het been van Fabinho als een slagboom Sterling neerhaalde. Maar net als De Bruyne in de heenmatch miste Gündogan vanaf elf meter.

Terwijl bij Manchester City de curve al een tijdje naar omhoog klimt, zit de mot er bij Liverpool sinds Nieuwjaar in. In eigen huis kwam het in 2021 zelfs nog niet tot scoren.

Foden uitblinker, Alisson schlemiel

Want na de 1-2 zou Manchester City alleen maar verder weglopen van Liverpool. Doelman Alisson lag met een slechte trap al aan de basis van de 1-2 en deed dat enkele minuten later nog eens dunnetjes over. De manier waarop Bernardo Silva vervolgens afwerker Sterling bereikte was wel fraai.

Fraai was nog een understatement om het laatste doelpunt uit de match te bestempelen. De jonge Foden bekroonde zijn sterke 2e helft met een juweeltje. Met een goeie aanname en een paar flukse heupbewegingen schonk hij zichzelf ruimte voor een schot: een raket waar Alisson zijn handen niet aan durfde/wou verbranden.

Het is voor het eerst dat City Liverpool op Anfield verslaat sinds 2003. Het is ook de eerste keer dat Liverpool 4 goals slikt in eigen stadion sinds 2009, toen Arsjavin er 4 maakte.

Door de nederlaag volgt Liverpool nu op 10 punten van City, dat ook nog een match minder speelde. Manchester United (op 5 punten) lijkt nog de enige uitdager voor de jongens van Guardiola.