LIVE: Manchester City loopt na de rust weg van Liverpool in topper

Robertson wordt nog naar de kant gehaald, voor een debuut in de Premier League voor de Griek Tsimikas. Klopp weet ook dat er niets meer te rapen valt. Mogelijk ook niet in de competitie.

Phil Foden kwam er voor de rust niet aan te pas, maar in de 2e helft dirigeert hij de boel. Hij pikt de bal op rechts op, pakt uit met een zwierige heupbeweging en prikt dan hard in doel. Alisson zag er wel weer niet helemaal tiptop uit.

76'

tweede helft, minuut 76. GOAL: Sterling met de dolksteek. Alisson beleeft een nachtmerrie. Opnieuw schiet hij de bal zomaar in de voeten van een City-speler. Bernardo Silva lift de bal vanaf rechts over de doelman en bereikt zo Sterling. Het doel is nu leeg en het vervolg is dan ook een makkie. .