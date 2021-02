Brighton pakt na de scalp van Tottenham ook die van Liverpool

2 geleden verloor Liverpool voor het eerst in 68 matchen in eigen huis, tegen Burnley, maar nu is het al aan een nieuwe reeks begonnen, van nederlagen deze keer.

Brighton slaagde er al in om de geroemde aanval van Tottenham aan banden te leggen en deed dat nog eens dunnetjes over tegen Liverpool. Mané ontbrak en Salah en Firmino slaagden er allebei niet in om een kans bij elkaar te voetballen of op doel te schieten.

Trossard had voor de 2e match op een rij matchwinnaar kunnen worden bij Brighton, maar het was Alzate die vlak voor zijn neus de 0-1 binnenschoot.

Het verschil tussen Liverpool en Manchester City is met de topper van zondag in zicht 7 punten. City heeft bovendien een match minder gespeeld. Bij een nederlaag lijkt Liverpool een nieuwe titel op zijn buik te mogen schrijven.