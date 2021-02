Manchester City rekent op halve kracht af met Burnley

Burnley was al met weinig begoochelingen aan de match begonnen, maar die verdwenen helemaal toen Jesus er na 3 minuten al 0-1 van maakte, met een zwevende kopbal.

Zoals je mag verwachten van City was het ook daarna eenrichtingsvoetbal, de 0-2 van Sterling kon dan ook niet uitblijven.

Na de rust zat City vooral met de match tegen Liverpool in het hoofd. Even was er nog een beetje commotie, toen Ederson onnodig ver uit zijn doel kwam en daarbij Pieters neerhaalde. De doelman kreeg geel, maar ook voor rood viel er zeker iets te zeggen.