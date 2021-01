Leider City wint zuinig van rode lantaarn Sheffield: Jesus maakt verschil

City telt in de Premier League 8 overwinningen na elkaar, in alle competities bekeken zit het team van Pep Guardiola aan 12. Het toont daarmee de standvastigheid, ondanks een matig seizoensbegin, die zijn concurrenten in deze competitie ontberen.



Jesus scoorde deze jaargang nog maar 2 keer, de laatste was bij de 1-1 op 8 november tegen Liverpool. Hij was dus maar wat blij, toen Ferran Torres hem de openingsgoal al na 9 minuten aanbood.

De Spaanse rechtsbuiten glipte te makkelijk voorbij 2 verdedigers en vond Jesus voor doel. De Braziliaan knalde van dichtbij raak.

Guardiola had gelijk met zijn voorspelling dat het een lastige wedstrijd zou worden tegen de ploeg die vertrouwen tankte tegen United (en zo City de leiding schonk). Maar de thuisploeg had altijd de controle tegen een stug verdedigende tegenstander.

Sheffield eindigde de match nog snedig met een schot net naast van Fleck. Het lijkt zich zeker nog niet bij de degradatie neer te leggen.