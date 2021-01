Man.United laat weer punten liggen na aangename topper zonder goals bij Arsenal

De vorige uitgave van deze topper was een matige vertoning waarin Arsenal met de drie punten ging lopen op Old Trafford. Dat was United duidelijk niet vergeten, want de ploeg van Solskjaer begon erg aanvallend aan de wedstrijd. United was baas en had de beste kansen via Rashford en Fred.





Ook Bruno Fernandes eiste een hoofdrol op. De Portugees kreeg een duwtje in het strafschopgebied van Arsenal, maar Oliver wees niet naar de stip. Niet veel later kreeg Fernandes geen kaart voor zijn overtreding op Xhaka. De middenvelder plantte zijn voet op de enkel van Xhaka en kwam ermee weg.



Bij aanvang van de tweede helft nam Arsenal het commando over. Invaller Willian voetbalde enkele grote kansen bij elkaar, Arsenal verzilverde die niet. Lacazette mikte net na het uur een vrije trap op de lat. De goal wou maar niet vallen voor de thuisploeg.



Ook United kreeg via Cavani nog grote kansen op de winnende treffer. Tot tweemaal toe miste de Uruguayaan van dichtbij. Zo moeten beide ploegen tevreden zijn met een puntendeling, waardoor United stadsgenoot City 3 punten ziet weglopen in het klassement.