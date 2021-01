LIVE: Man. United moet winnen tegen Arsenal om in het spoor van City te blijven

49' tweede helft, minuut 49. De invaller is niet scherp genoeg. Willian staat nog maar 3 minuten op het veld, maar krijgt de grootste kans voor de thuisploeg op een dienblaadje. De Braziliaan controleert de bal slecht, zijn schot mist daardoor kracht. . De invaller is niet scherp genoeg Willian staat nog maar 3 minuten op het veld, maar krijgt de grootste kans voor de thuisploeg op een dienblaadje. De Braziliaan controleert de bal slecht, zijn schot mist daardoor kracht.

46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. Martinelli is in de kleedkamer gebleven bij de thuisploeg. Willian is zijn vervanger. Krijgen we nog een winnaar in deze topper? . Tweede helft Martinelli is in de kleedkamer gebleven bij de thuisploeg. Willian is zijn vervanger. Krijgen we nog een winnaar in deze topper?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

19:18 rust, 19 uur 18. Rust: 0-0. Na een intense eerste helft gaan beide ploegen zonder doelpunt de kleedkamer in. Manchester United was de betere ploeg, met grote kansen voor Fernandes en Rashford. Al mag de Portugees blij zijn dat de VAR niet tussenkwam bij zijn overtreding op Xhaka. . Rust: 0-0 Na een intense eerste helft gaan beide ploegen zonder doelpunt de kleedkamer in. Manchester United was de betere ploeg, met grote kansen voor Fernandes en Rashford. Al mag de Portugees blij zijn dat de VAR niet tussenkwam bij zijn overtreding op Xhaka.

19:16 rust, 19 uur 16. Vervanging bij Arsenal, Willian erin, Gabriel Martinelli eruit wissel Gabriel Martinelli Willian

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' 1 minuut extra. . eerste helft, minuut 46. 1 minuut extra



45' eerste helft, minuut 45. Fernandes krijgt een vrije trap in het halve maantje. Luiz klimt hoog in de muur en kopt de bal in hoekschop. De Braziliaan is daar erg blij mee. . Fernandes krijgt een vrije trap in het halve maantje. Luiz klimt hoog in de muur en kopt de bal in hoekschop. De Braziliaan is daar erg blij mee.

44' eerste helft, minuut 44. Rashford verslikt zich. Een harde voorzet komt in de voeten van Rashford. Die zoekt naar zijn goede voet om uit te halen, maar onder druk van Leno gaat de kans in rook op. . Rashford verslikt zich Een harde voorzet komt in de voeten van Rashford. Die zoekt naar zijn goede voet om uit te halen, maar onder druk van Leno gaat de kans in rook op.

41' eerste helft, minuut 41. Manchester United versiert een hoekschop. De kopbal van Maguire is erg zacht, Leno pikt op. . Manchester United versiert een hoekschop. De kopbal van Maguire is erg zacht, Leno pikt op.

38' eerste helft, minuut 38. Exit McTominay. McTominay moet geblesseerd de strijd staken. Solskjaer kiest voor een aanvallende vervanger met Martial. . Exit McTominay McTominay moet geblesseerd de strijd staken. Solskjaer kiest voor een aanvallende vervanger met Martial.

37' eerste helft, minuut 37. Vervanging bij Manchester United, Anthony Martial erin, Scott McTominay eruit wissel Scott McTominay Anthony Martial

35' eerste helft, minuut 35. Wan-Bissaka en Fernandes net naast! Pogba legt de bal met veel flair af voor Shaw. De Engelsman zet voor naar de tweede paal, Wan-Bissaka mikt zijn kopbal naast doel. Nog geen minuut later zet Pogba Fernandes op weg, die trapt voorlangs. . Wan-Bissaka en Fernandes net naast! Pogba legt de bal met veel flair af voor Shaw. De Engelsman zet voor naar de tweede paal, Wan-Bissaka mikt zijn kopbal naast doel. Nog geen minuut later zet Pogba Fernandes op weg, die trapt voorlangs.

31' eerste helft, minuut 31. Martinelli smijt zich om de 0-1 te voorkomen. Rashford wil een goede voorzet afwerken met een volley, maar dat is zonder Martinelli gerekend. Hij gooit zich naar de bal en staat een corner toe. Pepe zet na de hoekschop een tegenaanval op, pakt uit met wat overstapjes en besluit naast. . Martinelli smijt zich om de 0-1 te voorkomen Rashford wil een goede voorzet afwerken met een volley, maar dat is zonder Martinelli gerekend. Hij gooit zich naar de bal en staat een corner toe. Pepe zet na de hoekschop een tegenaanval op, pakt uit met wat overstapjes en besluit naast.

29' eerste helft, minuut 29. David Luiz kopt een vrije trap in het pak, niemand van de thuisploeg kan er zijn voet tegen zetten. Niet veel later maakt Lacazette een goede loopactie, maar kan hij net niet bij de bal. . David Luiz kopt een vrije trap in het pak, niemand van de thuisploeg kan er zijn voet tegen zetten. Niet veel later maakt Lacazette een goede loopactie, maar kan hij net niet bij de bal.

26' United uit op revanche? De vorige affiche tussen beide ploegen in november leverde een overwinning op voor Arsenal. De ploeg ging met 0-1 winnen op Old Trafford na een matige partij. . eerste helft, minuut 26. United uit op revanche? De vorige affiche tussen beide ploegen in november leverde een overwinning op voor Arsenal. De ploeg ging met 0-1 winnen op Old Trafford na een matige partij.

24' eerste helft, minuut 24. Thomas Partey verovert de bal op eigen helft en begint aan een rush. Hij houdt het hoofd niet koel en trapt wild naast. . Thomas Partey verovert de bal op eigen helft en begint aan een rush. Hij houdt het hoofd niet koel en trapt wild naast.

21' eerste helft, minuut 21. Pepe gaat op wandel op de rechterflank en haalt uit. Zijn schot waait naast de kooi van De Gea. . Pepe gaat op wandel op de rechterflank en haalt uit. Zijn schot waait naast de kooi van De Gea.

20' Leno met de vingertoppen. Een hoekschop van de bezoekers landt in de voeten van Fred. Die plaatst de bal met veel gevoel, Leno strekt zich en brengt redding. . eerste helft, minuut 20. Leno met de vingertoppen Een hoekschop van de bezoekers landt in de voeten van Fred. Die plaatst de bal met veel gevoel, Leno strekt zich en brengt redding.

18' eerste helft, minuut 18. Rashford en Fernandes zetten een counter op, maar hebben te veel tijd nodig om gevaarlijk te zijn. . Rashford en Fernandes zetten een counter op, maar hebben te veel tijd nodig om gevaarlijk te zijn.

17' eerste helft, minuut 17. Lacazette zorgt voor een eerste schot binnen het kader deze wedstrijd. De Fransman krijgt steun van 2 ploegmaats, maar besluit zijn eigen kans te wagen. Zijn schotje is te centraal om De Gea te verontrusten. . Lacazette zorgt voor een eerste schot binnen het kader deze wedstrijd. De Fransman krijgt steun van 2 ploegmaats, maar besluit zijn eigen kans te wagen. Zijn schotje is te centraal om De Gea te verontrusten.

15' Geen kaart voor Fernandes. Ook Fernandes is niet vies van een duelletje. Hij gaat op de enkel staan van Xhaka. Er komt een herhaling, maar de VAR grijpt toch niet in. . eerste helft, minuut 15. Geen kaart voor Fernandes Ook Fernandes is niet vies van een duelletje. Hij gaat op de enkel staan van Xhaka. Er komt een herhaling, maar de VAR grijpt toch niet in.

14' eerste helft, minuut 14. Een eerste opstootje in de wedstrijd. Na een slagje van Cédric aan het adres van Fernandes, gaan de beide heren fel in discussie. De verdediger van Arsenal krijgt de gele kaart voor zijn overtreding. . Een eerste opstootje in de wedstrijd. Na een slagje van Cédric aan het adres van Fernandes, gaan de beide heren fel in discussie. De verdediger van Arsenal krijgt de gele kaart voor zijn overtreding.

13' Gele kaart voor Cédric Soares van Arsenal tijdens eerste helft, minuut 13 Cédric Soares Arsenal

11' Komt United op achterstand? Manchester United kwam 7 keer op achterstand in uitwedstrijden en boog die achterstand ook 7 keer om. Ook vandaag? . eerste helft, minuut 11. Komt United op achterstand? Manchester United kwam 7 keer op achterstand in uitwedstrijden en boog die achterstand ook 7 keer om. Ook vandaag?

8' eerste helft, minuut 8. Fernandes krijgt zetje in de rug. Bruno Fernandes infiltreert de zestien van Arsenal. Landgenoot Cédric geeft hem een zetje in de rug. Zowel de scheids als de VAR zien hier geen graten in. . Fernandes krijgt zetje in de rug Bruno Fernandes infiltreert de zestien van Arsenal. Landgenoot Cédric geeft hem een zetje in de rug. Zowel de scheids als de VAR zien hier geen graten in.

7' eerste helft, minuut 7. Rashford probeert Xhaka te passeren. De Zwitser maakt zich breed, de Engelse aanvaller moet even bekomen. . Rashford probeert Xhaka te passeren. De Zwitser maakt zich breed, de Engelse aanvaller moet even bekomen.

4' 26 op 30 voor United buitenshuis. Manchester United kan een uitstekend uitrapport voorleggen. Met 26 op 30 is Arsenal gewaarschuwd. . eerste helft, minuut 4. 26 op 30 voor United buitenshuis Manchester United kan een uitstekend uitrapport voorleggen. Met 26 op 30 is Arsenal gewaarschuwd.

3' eerste helft, minuut 3. Het balbezit is voor de bezoekers in de openingsminuten. Arsenal kijkt de kat uit de boom. . Het balbezit is voor de bezoekers in de openingsminuten. Arsenal kijkt de kat uit de boom.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap! Lacazette brengt de bal aan het rollen in het Emirates Stadium. Houdt de ploeg van Arteta de 3 punten thuis? . Aftrap! Lacazette brengt de bal aan het rollen in het Emirates Stadium. Houdt de ploeg van Arteta de 3 punten thuis?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Bij Arsenal start nieuwkomer Odegaard op de bank. vooraf, 18 uur 29. Bij Arsenal start nieuwkomer Odegaard op de bank.

18:27 vooraf, 18 uur 27. Cavani in de basis bij United. Solskjaer kiest voor ervaring in de spits bij United. Samen met Rashford moet hij het koningskoppel worden voor de bezoekers. . Cavani in de basis bij United Solskjaer kiest voor ervaring in de spits bij United. Samen met Rashford moet hij het koningskoppel worden voor de bezoekers.

18:26 - Vooraf Vooraf, 18 uur 26

Opstelling Arsenal. Bernd Leno, Héctor Bellerín, Rob Holding, David Luiz, Cédric Soares, Nicolas Pépé, Thomas Partey, Emile Smith Rowe, Granit Xhaka, Gabriel Martinelli, Alexandre Lacazette Opstelling Arsenal Bernd Leno, Héctor Bellerín, Rob Holding, David Luiz, Cédric Soares, Nicolas Pépé, Thomas Partey, Emile Smith Rowe, Granit Xhaka, Gabriel Martinelli, Alexandre Lacazette

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Paul Pogba, Edinson Cavani Opstelling Manchester United David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Paul Pogba, Edinson Cavani