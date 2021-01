West Bromwich is geen partij voor ontketend Manchester City

Vanaf de aftrap was het al duidelijk dat we een mismatch kregen tussen West Bromwich en Manchester City. Ook zonder Kevin De Bruyne kon City zijn gebruikelijke overwicht ook omzetten in doelpunten.

Na een halfuur stond het al 3 keer, met 2 goals van man-in-vorm Gündogan. Mahrez en Sterling zouden daarna ook nog scoren, maar 0-5 was niet eens een overdreven einduitslag.

Manchester City sluit de dag zo af als leider in de Premier League, als 9e team al dit seizoen. Morgen kan Manchester United weer het heft overnemen, want de stadsgenoot speelt thuis tegen hekkensluiter Sheffield United. City heeft wel nog een inhaalmatch te goed.