Manchester United blameert zich tegen Sheffield en is koppositie kwijt

Wordt dit de avond waar ze bij Manchester United op het einde van het seizoen op terugkijken en zeggen: daar hebben we het laten liggen? United zal er in ieder geval niet op gerekend hebben om tegen Sheffield United, dat amper 5 punten wist te behalen in zijn eerste 19 matchen, onderuit te gaan.

Frustratie voerde de boventoon bij United, eerst omdat ze vonden dat de wapperende De Gea gehinderd werd bij het openingsdoelpunt van Bryan en daarna omdat de gelijkmaker van Martial werd afgekeurd voor een voorafgaande fout van Maguire.

Diezelfde Maguire zou na de rust zelf dan de 1-1 in doel buffelen, maar dat was niet het sein voor de ommekeer. Integendeel, Burke strafte getalm in de United-defensie af met een lage schuiver.

United blijft door die nederlaag op de 2e plaats hangen, op 1 punt van Manchester City, dat bovendien een match minder heeft gespeeld.