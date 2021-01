Premier League maakt zich op voor clash tussen Liverpool en Man.United

11:24 vooraf, 11 uur 24. Matip en Martial zijn onzeker. Bij Liverpool is Joel Matip nog een vraagteken. De Kameroener miste de voorbije 3 wedstrijden met een liesblessure. Als Matip niet fit raakt, zal Klopp een beroep moeten doen op Rhys Williams of Nat Phillips. Voor middenvelder Naby Keita komt de topper sowieso te vroeg. United-coach Ole Gunnar Solskjaer mist al zeker verdedigers Brandon Williams en Phil Jones. Aanvaller Anthony Martial is nog onzeker. De Fransman had last van zijn hamstrings na de match van dinsdag tegen Burnley. . Matip en Martial zijn onzeker Bij Liverpool is Joel Matip nog een vraagteken. De Kameroener miste de voorbije 3 wedstrijden met een liesblessure. Als Matip niet fit raakt, zal Klopp een beroep moeten doen op Rhys Williams of Nat Phillips. Voor middenvelder Naby Keita komt de topper sowieso te vroeg.

United-coach Ole Gunnar Solskjaer mist al zeker verdedigers Brandon Williams en Phil Jones. Aanvaller Anthony Martial is nog onzeker. De Fransman had last van zijn hamstrings na de match van dinsdag tegen Burnley.

11:24 vooraf, 11 uur 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350533542942486535

11:20 vooraf, 11 uur 20. We weten dat we iedereen kunnen verslaan, maar Liverpool is wel een van de lastigste opdrachten. Het wordt een test om te zien waar we staan. Om Liverpool op Anfield te kloppen, moet je je allerbeste niveau halen. Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer. We weten dat we iedereen kunnen verslaan, maar Liverpool is wel een van de lastigste opdrachten. Het wordt een test om te zien waar we staan. Om Liverpool op Anfield te kloppen, moet je je allerbeste niveau halen. Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer

11:19 vooraf, 11 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350722778375151616

11:16 vooraf, 11 uur 16. Volgens Ole Gunnar Solskjaer is dit het ideale moment om Liverpool te bekampen. Dat zullen we nog wel zien. We spelen thuis en we willen winnen. Daarvoor zullen we ons beste niveau moeten halen. Liverpool-coach Jürgen Klopp. Volgens Ole Gunnar Solskjaer is dit het ideale moment om Liverpool te bekampen. Dat zullen we nog wel zien. We spelen thuis en we willen winnen. Daarvoor zullen we ons beste niveau moeten halen. Liverpool-coach Jürgen Klopp

11:15 vooraf, 11 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1350031657512947718

11:11 vooraf, 11 uur 11. Zet United Liverpool op 6 punten? Manchester United telt voorlopig 3 punten meer dan Liverpool en kan met winst op Anfield al een mooi kloofje slaan op de regerende kampioen. Ook Leicester City en Manchester City zullen de topper van vanavond nauwlettend in de gaten houden. Beide City's doen immers ook nog volop mee in de titelstrijd. . Zet United Liverpool op 6 punten? Manchester United telt voorlopig 3 punten meer dan Liverpool en kan met winst op Anfield al een mooi kloofje slaan op de regerende kampioen. Ook Leicester City en Manchester City zullen de topper van vanavond nauwlettend in de gaten houden. Beide City's doen immers ook nog volop mee in de titelstrijd.

11:07 vooraf, 11 uur 07. Titelclash op Anfield. Kampioen Liverpool krijgt vanavond het bezoek van leider Manchester United. Volg de match hier op de voet vanaf 17.30u. . Titelclash op Anfield Kampioen Liverpool krijgt vanavond het bezoek van leider Manchester United. Volg de match hier op de voet vanaf 17.30u.

11:07 - Vooraf Vooraf, 11 uur 07