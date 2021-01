LIVE: Klopp rekent in topper op Shaqiri, Martial is op tijd fit

17:13 vooraf, 17 uur 13. Klopp: "We zullen dapper moeten zijn". Een zichtbaar gespannen Jürgen Klopp geeft in zijn interview voor de aftrap weinig prijs. "Tegen een tegenstander van deze kwaliteit zullen we vooral dapper moeten zijn. Niet enkel defensief, maar ook offensief moeten we durven onszelf zijn en een wedstrijd van hoge kwaliteit afleveren", aldus de Duitser. . Klopp: "We zullen dapper moeten zijn" Een zichtbaar gespannen Jürgen Klopp geeft in zijn interview voor de aftrap weinig prijs. "Tegen een tegenstander van deze kwaliteit zullen we vooral dapper moeten zijn. Niet enkel defensief, maar ook offensief moeten we durven onszelf zijn en een wedstrijd van hoge kwaliteit afleveren", aldus de Duitser.

17:01 vooraf, 17 uur 01. Wat kan Pogba? . Solskjaer brengt in vergelijking met de vorige wedstrijd ook Fred tussen de lijnen. De bezoekende coach wil op die manier allicht Pogba iets meer offensieve mogelijkheden bieden op het middenveld. Verder vindt de Noor het naar eigen zeggen niet erg dat er voor een leeg stadion moet worden gevoetbald in Anfield. Omdat we de reputatie van de Liverpoolfans kennen, begrijpen we uiteraard waarom. . Wat kan Pogba? Solskjaer brengt in vergelijking met de vorige wedstrijd ook Fred tussen de lijnen. De bezoekende coach wil op die manier allicht Pogba iets meer offensieve mogelijkheden bieden op het middenveld. Verder vindt de Noor het naar eigen zeggen niet erg dat er voor een leeg stadion moet worden gevoetbald in Anfield. Omdat we de reputatie van de Liverpoolfans kennen, begrijpen we uiteraard waarom.

16:49 vooraf, 16 uur 49. Opstellingen . Nu de opstellingen voor deze superkraker in de Premier League bekend zijn, kunnen we de vraagtekens invullen. Bij de thuisploeg krijgt Shaqiri zijn kans op het middenveld. Achterin raakt Matip niet op tijd speelklaar. Daardoor schuift Fabinho een rij achteruit en neemt plaats in de defensie. Voorin rekent Klopp uiteraard op de drietand Mané, Firmino en Salah. De bezoekers, die de jongste weken in grote vorm verkeren, kunnen wel rekenen op Anthony Martial. De Franse spits was onzeker, maar komt gewoon aan de aftrap. Hij krijgt voorin steun van Rashford en man-in-vorm Bruno Fernandes. Achterin stuurt Solskjaer Lindelöf en Maguire in de wei. Ervaren rot Cavani krijgt een plaatsje op de bank. . Opstellingen Nu de opstellingen voor deze superkraker in de Premier League bekend zijn, kunnen we de vraagtekens invullen. Bij de thuisploeg krijgt Shaqiri zijn kans op het middenveld. Achterin raakt Matip niet op tijd speelklaar. Daardoor schuift Fabinho een rij achteruit en neemt plaats in de defensie. Voorin rekent Klopp uiteraard op de drietand Mané, Firmino en Salah.

De bezoekers, die de jongste weken in grote vorm verkeren, kunnen wel rekenen op Anthony Martial. De Franse spits was onzeker, maar komt gewoon aan de aftrap. Hij krijgt voorin steun van Rashford en man-in-vorm Bruno Fernandes. Achterin stuurt Solskjaer Lindelöf en Maguire in de wei. Ervaren rot Cavani krijgt een plaatsje op de bank.

11:24 vooraf, 11 uur 24. Matip en Martial zijn onzeker. Bij Liverpool is Joel Matip nog een vraagteken. De Kameroener miste de voorbije 3 wedstrijden met een liesblessure. Als Matip niet fit raakt, zal Klopp een beroep moeten doen op Rhys Williams of Nat Phillips. Voor middenvelder Naby Keita komt de topper sowieso te vroeg. United-coach Ole Gunnar Solskjaer mist al zeker verdedigers Brandon Williams en Phil Jones. Aanvaller Anthony Martial is nog onzeker. De Fransman had last van zijn hamstrings na de match van dinsdag tegen Burnley. . Matip en Martial zijn onzeker Bij Liverpool is Joel Matip nog een vraagteken. De Kameroener miste de voorbije 3 wedstrijden met een liesblessure. Als Matip niet fit raakt, zal Klopp een beroep moeten doen op Rhys Williams of Nat Phillips. Voor middenvelder Naby Keita komt de topper sowieso te vroeg.

United-coach Ole Gunnar Solskjaer mist al zeker verdedigers Brandon Williams en Phil Jones. Aanvaller Anthony Martial is nog onzeker. De Fransman had last van zijn hamstrings na de match van dinsdag tegen Burnley.

11:20 vooraf, 11 uur 20. We weten dat we iedereen kunnen verslaan, maar Liverpool is wel een van de lastigste opdrachten. Het wordt een test om te zien waar we staan. Om Liverpool op Anfield te kloppen, moet je je allerbeste niveau halen. Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer. We weten dat we iedereen kunnen verslaan, maar Liverpool is wel een van de lastigste opdrachten. Het wordt een test om te zien waar we staan. Om Liverpool op Anfield te kloppen, moet je je allerbeste niveau halen. Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer

11:16 vooraf, 11 uur 16. Volgens Ole Gunnar Solskjaer is dit het ideale moment om Liverpool te bekampen. Dat zullen we nog wel zien. We spelen thuis en we willen winnen. Daarvoor zullen we ons beste niveau moeten halen. Liverpool-coach Jürgen Klopp. Volgens Ole Gunnar Solskjaer is dit het ideale moment om Liverpool te bekampen. Dat zullen we nog wel zien. We spelen thuis en we willen winnen. Daarvoor zullen we ons beste niveau moeten halen. Liverpool-coach Jürgen Klopp

11:11 vooraf, 11 uur 11. Zet United Liverpool op 6 punten? Manchester United telt voorlopig 3 punten meer dan Liverpool en kan met winst op Anfield al een mooi kloofje slaan op de regerende kampioen. Ook Leicester City en Manchester City zullen de topper van vanavond nauwlettend in de gaten houden. Beide City's doen immers ook nog volop mee in de titelstrijd. . Zet United Liverpool op 6 punten? Manchester United telt voorlopig 3 punten meer dan Liverpool en kan met winst op Anfield al een mooi kloofje slaan op de regerende kampioen. Ook Leicester City en Manchester City zullen de topper van vanavond nauwlettend in de gaten houden. Beide City's doen immers ook nog volop mee in de titelstrijd.

11:07 vooraf, 11 uur 07. Titelclash op Anfield. Kampioen Liverpool krijgt vanavond het bezoek van leider Manchester United. Volg de match hier op de voet vanaf 17.30u. . Titelclash op Anfield Kampioen Liverpool krijgt vanavond het bezoek van leider Manchester United. Volg de match hier op de voet vanaf 17.30u.

Opstelling Liverpool. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Fabinho, Andrew Robertson, Xherdan Shaqiri, Thiago, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané Opstelling Liverpool Alisson, Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Fabinho, Andrew Robertson, Xherdan Shaqiri, Thiago, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Paul Pogba, Anthony Martial Opstelling Manchester United David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Paul Pogba, Anthony Martial