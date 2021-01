De topper tussen Liverpool en Manchester United baart een muis

Liverpool - Manchester United in een notendop:

Opvallende statistiek: Liverpool slaagt er voor de derde match op rij niet in om te scoren in de Premier League. We moeten al teruggaan naar maart 2005 om uit te komen bij de vorige keer dat dit het geval was.

Man van de wedstrijd: Geen echte uitblinker vandaag, al verdiende Thiago Alcantara wel een eervolle vermelding. Door blessures kon de middenvelder zijn stempel nog niet echt drukken in Engeland, maar vandaag – tijdens zijn eerste wedstrijd in de basis op Anfield – toonde hij zijn waarde. Met talloze nuttige balrecuperaties en sluwe passjes tot gevolg.

Intense match zonder veel echte kansen

Liverpool begon het gretigst aan deze kraker. Dat leidde al snel tot een kans voor Robertson, die besloot in het zijnet. Daarna was er aanhoudende druk van de thuisploeg, maar echt grote kansen leverde dat niet op. Firmino plaatste de beste naast de kooi van De Gea.

De zo kenmerkende spelintensiteit was dus alweer aanwezig bij Liverpool, maar United – dat vooral bijzonder alert en compact stond te verdedigen - knokte zich gaandeweg toch steeds beter in de match. Fernandes krulde een vrije trap centimeters naast.

De tweede helft begon min of meer zoals de eerste. Liverpool was opnieuw het meest aan de bal, maar vond moeilijk een gaatje in de door Solskjaer opgezette organisatie.

Het wedstrijdniveau zakte hierdoor wat weg. Dik een kwartier voor tijd was daar dan plots een grote kans voor Fernandes, maar het Portugese fenomeen vond van dichtbij Alisson op zijn weg.

Even later trapte Thiago van ver, maar ook De Gea pakte uit met een knappe parade. In de slotfase mocht Origi dan nog even opdraven, maar ook dat leverde niets meer op. Zo bleef het bij 0-0.

Door dit al bij al magere gelijkspel blijft Manchester United aan de leiding in de Premier League. Liverpool blijft hangen op plaats 3.