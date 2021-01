LIVE: Assist van De Bruyne luidt openingsgoal van City in

Met een versnelling probeert Foden de Brighton-defensie in de wind te zetten. Maar hij is iets te gretig en loopt buiten met de bal.

eerste helft, minuut 37. Met een versnelling probeert Foden de Brighton-defensie in de wind te zetten. Maar hij is iets te gretig en loopt buiten met de bal. .

eerste helft, minuut 13. De Bruyne mist van dichtbij. Na een een-tweetje met Gündogan komt De Bruyne oog in oog met Brighton-doelman Sanchez. De hoek is wel vrij scherp en De Bruyne knalt recht op de doelwachter. .

eerste helft, minuut 4. "Oude bekende" Percy Tau. Percy Tau toont zich met een eerste balcontact. Anderlecht zag de Zuid-Afrikaan definitief terugkeren naar Brighton. In de FA Cup mocht hij 3 dagen geleden invallen, vandaag staat Pau voor het eerst aan de aftrap in de Premier League. .

eerste helft, minuut 2. Zoek bij City niet naar Agüero. De Argentijnse spits zit in quarantaine, omdat hij in contact is geweest met iemand die besmet is. .