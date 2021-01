Assist van De Bruyne brengt City in het spoor van Liverpool

City stond nog 2 matchen in het krijt door coronabesmettingen op leider United en Liverpool (2e in de stand).

Tegen Brighton maakte vooral De Bruyne jacht op de openingsgoal. Tot 3 keer toe versierde hij een kans, maar bijna telkens vanuit een (te) scherpe hoek.

Net voor de rust was het dan toch prijs. De Bruyne stak de bal door naar Foden, die in de linkerhoek binnentrapte. De doelwachter had geen schijn van kans. Assist nummer 9 voor de Bruyne in de Premier League dit seizoen. Alleen Kane doet beter met 11 assists.

In de extra tijd kreeg invaller Sterling nog de kans op de 2-0 na een strafschopfout op De Bruyne. Sterling trapte vanaf 11 meter evenwel hoog over.

Bij Brighton maakte Percy Tau (ex-Anderlecht en ex-Club) zijn debuut in de Premier League. Leandro Trossard liet zich ook opmerken met een paar heerlijke voorzetten en een kansje in de 1e helft.



Dankzij de 1-0-zege komt City tot op 1 punt van Liverpool en 4 punten van leider United. Beide teams hebben wel 1 match meer gespeeld dan De Bruyne en co.