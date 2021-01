Staartploeg West Bromwich ziet sterretjes tegen herboren Arsenal

Arsenal heeft zich de voorbije week prima herpakt na een dramatische seizoensstart, met winst tegen Chelsea en Brighton. Met West Bromwich, de nummer 19 in de Premier League, bood zich voor de Gunners een mooie kans aan voor een derde zege op rij.

Dat de bezoekers die kans wilden grijpen, was van bij het eerste sluitsignaal duidelijk. Arsenal was de betere ploeg en kwam halfweg de 1e helft verdiend op voorsprong. Linksachter Tierney krulde de bal met zijn mindere rechter in de verste hoek.

Enkele minuten later zette Saka al de 0-2 op het bord na een heerlijke combinatie over verschillende stationnetjes. Na de rust dikte Lacazette nog aan tot 0-4 met twee treffers. Met de 9 op 9 kan Arsenal de blik weer omhoog richten, West Bromwich moet zich dringend bezinnen.