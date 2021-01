Liverpool komt vroege tegengoal niet meer te boven

Door de zeges van eerste achtervolgers United en Leicester kon Liverpool maar beter winnen om verlost te geraken van die hete adem in de nek.

Danny Ings had andere plannen en zette zijn ex-club al na 2 minuten met de rug tegen de muur. Na een snel genomen vrije trap versloeg hij Alisson met een heerlijke lobbal. Een pareltje, de 50e goal van Ings in de Premier League.

Liverpool schoot niet in paniek en dreef de druk rustig op. Het was wachten op de 75e minuut voor een 1e kans van Liverpool tussen de palen. De trap van Mané was een koud kunstje voor Southampton-doelman Fraser Forster.

In de slotfase werd het nog bijna 2-0, maar Henderson redde de bal voor de lijn. Maar een 2e seizoensnederlaag en een 1 op 9 waren niet meer af te wenden.

Liverpool moet nu Manchester United naast zich dulden. Nummer 3 Leicester telt maar 1 puntje minder.