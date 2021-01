Youri Tielemans bezorgt Leicester City de zege met heerlijke goal

Na het gelijkspel tegen Crystal Palace met een veredeld B-elftal, had Leicester-coach Brendan Rodgers weer gekozen voor zijn typeploeg. Toch kon Leicester pas na de pauze afstand nemen van Newcastle.

Maddison zette Leicester op voorsprong met een harde knal na een bruggetje van Vardy, maar de 0-2 van Tielemans was wellicht nog mooier. De Rode Duivel werkte een tegenaanval heerlijk af met zijn rechtervoet.

Leicester maakte het zichzelf in de slotfase nog moeilijk met de tegengoal van invaller Andy Carroll. Voor Carroll was het de eerste competitiegoal voor Newcastle van het seizoen. Leicester hield stand en blijft zo min of meer in het spoor van Liverpool en Manchester United.