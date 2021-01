Pover Everton begint 2021 met valse noot na thuisnederlaag tegen West Ham

Dat Everton de kans had om naar de 2e plaats te wippen in de stand was er niet aan te zien tegen West Ham. In een ondermaatse 1e helft kon enkel Bernard voor gevaar zorgen. West Ham-keeper Randolph was paraat op een poging van Bernard.

Ook de 2e helft bracht weinig beterschap. De zoutloze partij leek af te stevenen op een gelijkspel, tot Soucek enkele minuten voor tijd raak trof voor de bezoekers. De Tsjech zette z'n voet tegen een schot van buiten de zestien en devieerde zo de bal in doel.

Dankzij de zege komt West Ham in een pelotonnetje van liefst 6 ploegen met 26 punten terecht. Voor Everton is de 3e thuisnederlaag van het seizoen erg zuur, want de Toffees laten de kans liggen om zich op één punt van Liverpool te nestelen.