LIVE: Chelsea beleeft een pijnlijke avond tegen Manchester City

64' tweede helft, minuut 64. Dubbele wissel. Frank Lampard grijpt in en haalt de zwakke Kanté naar de kant. Ook Ziyech mag gaan rusten. De Marokkaan heeft zijn stempel niet kunnen drukken. Gilmour en Hudson-Odoi krijgt nog een halfuurtje. . Dubbele wissel Frank Lampard grijpt in en haalt de zwakke Kanté naar de kant. Ook Ziyech mag gaan rusten. De Marokkaan heeft zijn stempel niet kunnen drukken. Gilmour en Hudson-Odoi krijgt nog een halfuurtje.

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Chelsea, Billy Gilmour erin, N'Golo Kanté eruit wissel N'Golo Kanté Billy Gilmour

64' tweede helft, minuut 64. Vervanging bij Chelsea, Callum Hudson-Odoi erin, Hakim Ziyech eruit wissel Hakim Ziyech Callum Hudson-Odoi

62' tweede helft, minuut 62. Het is al City wat de klok slaat. De bezoekers houden de bal met sprekend gemak in de ploeg en uiteindelijk is het De Bruyne die mag aanleggen. Zijn zwieper zoeft een metertje naast. . Het is al City wat de klok slaat. De bezoekers houden de bal met sprekend gemak in de ploeg en uiteindelijk is het De Bruyne die mag aanleggen. Zijn zwieper zoeft een metertje naast.

57' tweede helft, minuut 57. Chelsea duikt nog eens op in de zestien van City. De voorzet vanaf links is niet eens onaardig, maar hobbelt voor doel aan alles en iedereen voorbij. . Chelsea duikt nog eens op in de zestien van City. De voorzet vanaf links is niet eens onaardig, maar hobbelt voor doel aan alles en iedereen voorbij.

54' tweede helft, minuut 54. Bijna kopt Rodri raak. Mendy voorkomt de 0-4 van de bezoekers. De doelman van Chelsea ranselt een kopbal van Rodri uit zijn doel. Prima redding. . Bijna kopt Rodri raak Mendy voorkomt de 0-4 van de bezoekers. De doelman van Chelsea ranselt een kopbal van Rodri uit zijn doel. Prima redding.

53' Gele kaart voor N'Golo Kanté van Chelsea tijdens tweede helft, minuut 53 N'Golo Kanté Chelsea

52' De goal van De Bruyne had u nog tegoed:. tweede helft, minuut 52. De goal van De Bruyne had u nog tegoed: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345784439255801859

51' tweede helft, minuut 51. Kovavic levert de bal alweer eens veel te makkelijk in. Foden kan de bal vanaf links voor doel gooien, maar vindt geen aansluiting. . Kovavic levert de bal alweer eens veel te makkelijk in. Foden kan de bal vanaf links voor doel gooien, maar vindt geen aansluiting.

48' tweede helft, minuut 48. Manchester City zet zo hoog druk dat Chelsea maar met veel moeite aan uitvoetballen toekomt. Het lijkt er voorlopig niet op dat Lampard tijdens de rust een miraculeus recept ontwikkeld heeft. . Manchester City zet zo hoog druk dat Chelsea maar met veel moeite aan uitvoetballen toekomt. Het lijkt er voorlopig niet op dat Lampard tijdens de rust een miraculeus recept ontwikkeld heeft.

46' tweede helft, minuut 46. Aftrap. Chelsea heeft de tweede helft op gang getrapt. Coach Frank Lampard behoudt voorlopig het vertrouwen in de 11 spelers die voor de rust nochtans flink wat sterretjes zagen. . Aftrap Chelsea heeft de tweede helft op gang getrapt. Coach Frank Lampard behoudt voorlopig het vertrouwen in de 11 spelers die voor de rust nochtans flink wat sterretjes zagen.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. Rust. Chelsea moet met een 0-3-achterstand gaan rusten en daar mag de thuisploeg nog best tevreden mee zijn, want Manchester City was na een aarzelende start heer en meester op Stamford Bridge. Twee goals kort na elkaar sneden de thuisploeg de adem af en dankzij de 0-3 van De Bruyne is de match nu al gespeeld. . Rust Chelsea moet met een 0-3-achterstand gaan rusten en daar mag de thuisploeg nog best tevreden mee zijn, want Manchester City was na een aarzelende start heer en meester op Stamford Bridge. Twee goals kort na elkaar sneden de thuisploeg de adem af en dankzij de 0-3 van De Bruyne is de match nu al gespeeld.

45+1' eerste helft, minuut 46. Zack Steffen heeft vanavond nog niet veel werk moeten opknappen. Na een vrije trap kan hij de bal nog eens voelen. De Amerikaan plukt makkelijk. . Zack Steffen heeft vanavond nog niet veel werk moeten opknappen. Na een vrije trap kan hij de bal nog eens voelen. De Amerikaan plukt makkelijk.

45+1' Gele kaart voor Christian Pulisic van Chelsea tijdens eerste helft, minuut 46 Christian Pulisic Chelsea

45+1' De assist van De Bruyne bij de 0-2 van Foden:. eerste helft, minuut 46. De assist van De Bruyne bij de 0-2 van Foden: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345779955930701824

44' eerste helft, minuut 44. Gündogan wil het heel erg mooi doen. De 0-4 is voorlopig dichterbij dan de 1-3. Op een voorzet van Foden probeert Gündogan Mendy te verrassen met een slim hakje, de bal hobbelt voorlangs. . Gündogan wil het heel erg mooi doen De 0-4 is voorlopig dichterbij dan de 1-3. Op een voorzet van Foden probeert Gündogan Mendy te verrassen met een slim hakje, de bal hobbelt voorlangs.

42' eerste helft, minuut 42. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Chelsea drie goals in het krijt staat. Het overkwam de Blues ook al op bezoek bij West Bromwich. Toen slaagde Chelsea er nog in om een punt uit het vuur te slepen (3-3), maar de tegenstander van vanavond is van een ander allooi. . Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Chelsea drie goals in het krijt staat. Het overkwam de Blues ook al op bezoek bij West Bromwich. Toen slaagde Chelsea er nog in om een punt uit het vuur te slepen (3-3), maar de tegenstander van vanavond is van een ander allooi.

42' eerste helft, minuut 42. Chilwell zet zich door op zijn linkerflank en krijgt tijd om de bal voor doel te brengen. Daar staat niemand klaar om iets nuttigs te doen met de voorzet. . Chilwell zet zich door op zijn linkerflank en krijgt tijd om de bal voor doel te brengen. Daar staat niemand klaar om iets nuttigs te doen met de voorzet.

41' eerste helft, minuut 41. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345779416924827648

38' eerste helft, minuut 38. Chelsea probeert een aanval in elkaar te boksen op de rechterflank. Kovacic legt goed af tot bij Azpilicueta, de voorzet van de Spanjaard is naar het beeld van zijn wedstrijd en verdwijnt in de tribunes. . Chelsea probeert een aanval in elkaar te boksen op de rechterflank. Kovacic legt goed af tot bij Azpilicueta, de voorzet van de Spanjaard is naar het beeld van zijn wedstrijd en verdwijnt in de tribunes.

37' eerste helft, minuut 37. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345778540294365185

34' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 34 door Kevin De Bruyne van Manchester City. 0, 3. goal Chelsea Manchester City 66' 0 3

34' eerste helft, minuut 34. De Bruyne beslist de match. Na een terugkaatsende vrije trap van Ziyech mag Sterling plots alleen op Mendy af. De Engelsman lijkt te veel tijd nodig te hebben en mikt de bal ook op de paal, maar Kevin De Bruyne is alert en schuift de rebound koeltjes binnen: 0-3. . De Bruyne beslist de match Na een terugkaatsende vrije trap van Ziyech mag Sterling plots alleen op Mendy af. De Engelsman lijkt te veel tijd nodig te hebben en mikt de bal ook op de paal, maar Kevin De Bruyne is alert en schuift de rebound koeltjes binnen: 0-3.

29' eerste helft, minuut 29. Druk op Lampard. Hoeveel krediet krijgt Frank Lampard nog van Roman Abramovitsj? De Rus tastte afgelopen zomer nog eens ouderwets diep in de geldbuidel, maar op het veld rendeert het voorlopig nog niet en na de recente 4 op 15 stevent Chelsea nu af op een nieuwe nederlaag. Lampard pakt voorlopig 1,7 punten per match. Slechts 3 coaches die meer dan 20 matchen op de bank zaten bij Chelsea doen slechter. . Druk op Lampard Hoeveel krediet krijgt Frank Lampard nog van Roman Abramovitsj? De Rus tastte afgelopen zomer nog eens ouderwets diep in de geldbuidel, maar op het veld rendeert het voorlopig nog niet en na de recente 4 op 15 stevent Chelsea nu af op een nieuwe nederlaag.

29' eerste helft, minuut 29. De thuisploeg duikt toch nog eens op in de zestien van City. Werner combineert goed met Pulisic, die dan te veel tijd nodig heeft en zo zelf de angel uit de aanval haalt. . De thuisploeg duikt toch nog eens op in de zestien van City. Werner combineert goed met Pulisic, die dan te veel tijd nodig heeft en zo zelf de angel uit de aanval haalt.

27' eerste helft, minuut 27. Manchester City was aarzelend aan de wedstrijd begonnen, maar had de voorbije tien minuten liefst 80% balbezit. Chelsea weet van geen hout pijlen maken op dit moment. . Manchester City was aarzelend aan de wedstrijd begonnen, maar had de voorbije tien minuten liefst 80% balbezit. Chelsea weet van geen hout pijlen maken op dit moment.

25' eerste helft, minuut 25. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345775511797116928

21' eerste helft, minuut 21. Chelsea-defensie helemaal opgerold. Chelsea is nog niet bekomen van de 0-1 of daar is de 0-2 al. De Bruyne behoudt het overzicht en vindt Foden, die aan de eerste paal de bal in het net duwt. . Chelsea-defensie helemaal opgerold Chelsea is nog niet bekomen van de 0-1 of daar is de 0-2 al. De Bruyne behoudt het overzicht en vindt Foden, die aan de eerste paal de bal in het net duwt.

21' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 21 door Phil Foden van Manchester City. 0, 2. goal Chelsea Manchester City 66' 0 2

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Ilkay Gündogan van Manchester City. 0, 1. goal Chelsea Manchester City 66' 0 1

18' eerste helft, minuut 18. Gündogan slaat toe. De misser van De Bruyne was slechts uitstel voor Chelsea. Vanaf de rand van de zestien jast Gündogan de bal in het hoekje. Knap doelpunt en City zit op rozen! . Gündogan slaat toe De misser van De Bruyne was slechts uitstel voor Chelsea. Vanaf de rand van de zestien jast Gündogan de bal in het hoekje. Knap doelpunt en City zit op rozen!

16' eerste helft, minuut 16. De Bruyne laat 0-1 liggen. Cancelo splijt de Chelsea-defensie open met een fantastische dieptepass. De Bruyne staat zo plots oog in oog met Mendy, maar mikt overhoeks naast. Wat een kans voor City! . De Bruyne laat 0-1 liggen Cancelo splijt de Chelsea-defensie open met een fantastische dieptepass. De Bruyne staat zo plots oog in oog met Mendy, maar mikt overhoeks naast. Wat een kans voor City!

12' eerste helft, minuut 12. Rodri levert veel te makkelijk in, maar zet zijn fout meteen recht door Werner van de bal te zetten in de zestien. Daarbij gaat de Duitser iets te nadrukkelijk liggen. Daar trappen de ref en de VAR niet in. . Rodri levert veel te makkelijk in, maar zet zijn fout meteen recht door Werner van de bal te zetten in de zestien. Daarbij gaat de Duitser iets te nadrukkelijk liggen. Daar trappen de ref en de VAR niet in.

7' eerste helft, minuut 7. Prikje van City. De Bruyne troeft Kanté af op de linkerflank en bedient dan de inlopende Rodri. Het schot van de Spanjaard wordt afgeblokt. Hier zat meer in voor City. . Prikje van City De Bruyne troeft Kanté af op de linkerflank en bedient dan de inlopende Rodri. Het schot van de Spanjaard wordt afgeblokt. Hier zat meer in voor City.

4' eerste helft, minuut 4. Steffen is nog niet goed wakker. Zack Steffen, de vervanger van Ederson, raapt een bal op die werd teruggespeeld door Rodri en dat mag uiteraard niet. Chelsea krijgt een vrije trap nét binnen de zestien, al wordt er getrapt van net buiten de zestien. Bizar. De pegel van Ziyech wijkt af en gaat naast. . Steffen is nog niet goed wakker Zack Steffen, de vervanger van Ederson, raapt een bal op die werd teruggespeeld door Rodri en dat mag uiteraard niet. Chelsea krijgt een vrije trap nét binnen de zestien, al wordt er getrapt van net buiten de zestien. Bizar. De pegel van Ziyech wijkt af en gaat naast.

2' eerste helft, minuut 2. Diepe spits De Bruyne. Het ziet er voorlopig naar uit dat niet Raheem Sterling de diepste man is bij Manchester City, wel Kevin De Bruyne. Sterling acteert op rechts, Foden komt vanaf de linkerflank. . Diepe spits De Bruyne Het ziet er voorlopig naar uit dat niet Raheem Sterling de diepste man is bij Manchester City, wel Kevin De Bruyne. Sterling acteert op rechts, Foden komt vanaf de linkerflank.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Kevin De Bruyne en Manchester City hebben de wedstrijd op gang getrapt. Chelsea speelt in zijn vertrouwde donkerblauwe shirts, City in zijn lichtblauwe truitjes met witte broekjes. . Aftrap Kevin De Bruyne en Manchester City hebben de wedstrijd op gang getrapt. Chelsea speelt in zijn vertrouwde donkerblauwe shirts, City in zijn lichtblauwe truitjes met witte broekjes.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:22 vooraf, 17 uur 22. Ziyech keert terug bij Chelsea. Bij Chelsea zijn Thiago Silva en Kurt Zouma er weer bij centraal achterin, nadat het duo rust gekregen had tegen Aston Villa. Andreas Christensen en Antonio Rüdiger verhuizen daardoor opnieuw naar de bank. Op het middenveld krijgt Mateo Kovacic de voorkeur op Jorginho, die net als Giroud en Hudson-Odoi op de bank zit. Timo Werner is de diepe spits en Chelsea kan ook opnieuw rekenen op Hakim Ziyech, die hersteld is van een hamstringblessure. . Ziyech keert terug bij Chelsea Bij Chelsea zijn Thiago Silva en Kurt Zouma er weer bij centraal achterin, nadat het duo rust gekregen had tegen Aston Villa. Andreas Christensen en Antonio Rüdiger verhuizen daardoor opnieuw naar de bank.

Op het middenveld krijgt Mateo Kovacic de voorkeur op Jorginho, die net als Giroud en Hudson-Odoi op de bank zit. Timo Werner is de diepe spits en Chelsea kan ook opnieuw rekenen op Hakim Ziyech, die hersteld is van een hamstringblessure.

17:21 vooraf, 17 uur 21. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345754301898100742

17:15 vooraf, 17 uur 15. Debuterende doelman bij City. Manchester City wordt geplaagd door het coronavirus, wat ervoor gezorgd heeft dat enkele spelers er niet bij zijn vandaag. Walker, Jesus en Garcia waren de namen die we al kenden. Ook doelman Ederson zit wellicht in quarantaine, want Zack Steffen staat tussen de palen. Voor de 25-jarige Amerikaan wordt het zijn debuut in de Premier League. In de verdediging vervangt Zintsjenko Nathan Aké op de linksachter, op het middeveld speelt Phil Foden in de plaats van de afwezige Ferran Torres. Kevin De Bruyne is er wel bij en draagt de aanvoerdersband. De Rode Duivel moet mee voor de aanvoer zorgen richting Raheem Sterling,die wellicht als valse nummer 9 zal spelen. . Debuterende doelman bij City Manchester City wordt geplaagd door het coronavirus, wat ervoor gezorgd heeft dat enkele spelers er niet bij zijn vandaag. Walker, Jesus en Garcia waren de namen die we al kenden. Ook doelman Ederson zit wellicht in quarantaine, want Zack Steffen staat tussen de palen. Voor de 25-jarige Amerikaan wordt het zijn debuut in de Premier League.

In de verdediging vervangt Zintsjenko Nathan Aké op de linksachter, op het middeveld speelt Phil Foden in de plaats van de afwezige Ferran Torres.

Kevin De Bruyne is er wel bij en draagt de aanvoerdersband. De Rode Duivel moet mee voor de aanvoer zorgen richting Raheem Sterling,die wellicht als valse nummer 9 zal spelen.

17:15 vooraf, 17 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1345754295128485893

17:14 vooraf, 17 uur 14. Chelsea ontvangt Manchester City. De Premier League serveert op de derde dag van het jaar de topper tussen Chelsea en Manchester City. Beide teams hebben een overwinning nodig om voeling te houden met de top 4. Volg de match hier fase per fase vanaf 17.30u. . Chelsea ontvangt Manchester City De Premier League serveert op de derde dag van het jaar de topper tussen Chelsea en Manchester City. Beide teams hebben een overwinning nodig om voeling te houden met de top 4. Volg de match hier fase per fase vanaf 17.30u.

17:14 - Vooraf Vooraf, 17 uur 14

Opstelling Chelsea. Edouard Mendy, César Azpilicueta, Kurt Zouma, Thiago Silva, Ben Chilwell, Mateo Kovacic, N'Golo Kanté, Mason Mount, Hakim Ziyech, Timo Werner, Christian Pulisic Opstelling Chelsea Christian Pulisic, Timo Werner, Hakim Ziyech, Mason Mount, N'Golo Kanté, Mateo Kovacic, Ben Chilwell, Thiago Silva, Kurt Zouma, César Azpilicueta, Edouard Mendy

Opstelling Manchester City. Zack Steffen, João Cancelo, John Stones, Rúben Dias, Oleksandr Zinchenko, Bernardo Silva, Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne, Rodri, Phil Foden, Raheem Sterling Opstelling Manchester City Raheem Sterling, Phil Foden, Rodri, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Oleksandr Zinchenko, Rúben Dias, John Stones, João Cancelo, Zack Steffen