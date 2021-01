Kevin De Bruyne dirigeert Manchester City naar glansrijke zege op Chelsea

Het journaal 19u met o.a. een scorende De Bruyne voor Manchester City tegen Chelsea

Beide teams betraden met twijfels de arena, want Chelsea had 3 van zijn laatste 5 wedstrijden verloren en Manchester City werd in de aanloop naar de match geteisterd door een corona-uitbraak. De bezoekers misten daardoor onder meer Ederson, Walker en Jesus.

Toch leek vooral Chelsea de zieke ploeg op het veld, want de thuisploeg werd zeker in de 1e helft overklast door een gretig Manchester City, dat na een voorzicht openingskwartier het gaspedaal vol indrukte.

Chelsea zag sterretjes en incasseerde in enkele dolle minuten twee goals: Gündogan haalde na een fraaie pirouette de trekker over en Foden verzilverde een assist van regisseur De Bruyne.

Manchester City toonde geen medelijden met een zieltogend Chelsea, dat blij mocht zijn dat de bezoekers er voor de rust maar eentje meer bijdeden. Na een schot van Sterling op het kader schoof De Bruyne de rebound binnen: 0-3.

Na de koffie zetten De Bruyne en co de spaarmodusknop aan, maar Chelsea wist zich geen raad met het balbezit en bovendien bleef City in de omschakeling de gevaarlijkste ploeg. Zo voorkwam Mendy de 0-4 van Rodri met een prima parade.

In de slotfase kon invaller Hudson-Odoi toch nog milderen voor Chelsea, maar zijn 1-3 was niet meer dan een pleister op een houten been.