Trossard strooit met assists in doelpuntenkermis tegen Wolverhampton

Wolverhampton miste in Brighton de geblesseerde Leandro Dendoncker en keek al na minder een kwartier tegen een achterstand aan. Trossard dribbelde zijn belager tureluurs en voor doel was het Connolly die de uitstekende voorzet van de Belg verzilverde.

Maar bij de rust waren de rollen helemaal omgedraaid. Nadat Saïss voor de gelijkmaker gezorgd had, ontpopte Brighton-verdediger Burn zich tot de schlemiel. De 1-2 hobbelde via zijn benen in doel en tien minuten later veroorzaakte hij ook nog een strafschop, omgezet door Neves.

Toch rechtte de thuisploeg in de 2e helft nog de rug. De aansluitingstreffer volgde al snel: Maupay benutte een strafschop voor de thuisploeg. Twintig minuten voor tijd leidde Trossard de 3-3 van Lewis Dunk in.