Manchester City stelt duel tegen Everton uit na corona-uitbraak

Manchester City heeft de uitbraak van het coronavirus binnen de club niet kunnen inperken. Op kerstdag testten Gabriel Jesus en Kyle Walker positief op COVID-19. Ook voor twee personeelsleden ging het licht op rood.

Enkele uren voor de verplaatsing naar Everton hebben opnieuw enkele spelers een positieve coronatest afgelegd. Of Rode Duivel Kevin De Bruyne een van de slachtoffers is, maakt de club niet bekend.

"Er is het risico dat het virus zich verder verspreidt binnen de club", klinkt het bij City. "Op advies van de Premier League en na overleg met beide clubs werd de wedstrijd tegen Everton uitgesteld."

Op 3 januari staat de topper tegen Chelsea op het programma. Het is nog niet duidelijk of Manchester City dan wel in actie kan komen.