LIVE: Leicester, met Praet, gaat op zoek naar de zege tegen Benteke en co

24' eerste helft, minuut 24. Halverwege de eerste helft kunnen we alleen maar concluderen dat het een intense wedstrijd is. Leicester had op voorsprong moeten staan, maar Iheanacho miste de strafschop.

21' eerste helft, minuut 21. Benteke over! . Dar is Crystal Palace toch eens. Een goede kans voor Zaha levert een hoekschop op. Die wordt door Benteke - wie anders? - hard over doel gekopt. De eerste keer dat de Rode Duivel zich vandaag laat opmerken.

19' Gemiste strafschop! Iheanacho mag zich opmaken voor een strafschop, maar zijn poging wordt gekeerd door doelman Guaita. Een flauwe inzet van de gelegenheidspits. Het blijft 0-0. . eerste helft, minuut 19.



15' eerste helft, minuut 15. Het openingskwartier zit erop. Van een studieronde kunnen we moeilijk spreken, want beide teams gaan vol de strijd aan, met een aantal zeer potige duels tot gevolg. Grote kansen vielen er echter nog niet te noteren. Milivoljevic pakte zonet uit met een rake elleboogstoot richting Amartey, maar de scheidsrechter zag het voorval niet. De middenvelder mag blij zijn dat hij de wedstrijd mag verderzetten.

14' eerste helft, minuut 14. Een strakke voorzet wordt richting doel gekopt door Perez, maar zijn poging gaat hoog over. Leicester lijkt steeds meer controle te hebben over het spel.

12' eerste helft, minuut 12. Praet . Dennis Praet laat zich een eerste keer opmerken. Hij probeert de bal in de kleine ruimte vrij te maken voor een schot, maar treft zijn rechtstreekse verdediger. Kan de Rode Duivel zich vandaag nog meer in de kijker speler van bondscoach Martinez?

11' eerste helft, minuut 11. Zaha wordt weggestuurd en mag moederziel alleen afgaan op de Leicester-doelman, maar hij wordt terecht afgevlagd voor buitenspel. De eerste goede kans van de match zal voor een volgende keer zijn.

10' eerste helft, minuut 10. Een vrije trap wordt richting de meegekomen Amartey getrapt. Zijn kopbal zorgt niet voor gevaar.

7' eerste helft, minuut 7. In doel bij Leicester staat - uiteraard - Kasper Schmeichel. Het Deense sluitstuk lijkt zo zeer goed op weg naar het tweede kalenderjaar op rij waarin hij alle mogelijke minuten in de Premier League wist vol te maken. Knappe prestatie.

5' eerste helft, minuut 5. De eerste vijf minuten zitten erop. Leicester monopoliseert rustig de bal, Palace lijkt daar vrede mee te hebben. Doelgevaar viel nog niet te noteren.

2' eerste helft, minuut 2. Iheanacho, de Nigeriaanse spits die vandaag zijn kans krijgt op de positie van Vardy, pakt uit met een prima eerste baltoets. Hij draait weg van zijn verdediger met een knappe aanname. Het levert niet meer dan een hoekschop op.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

15:58 vooraf, 15 uur 58. De spelers betreden het veld. Publiek is er helaas niet in Selhurst Park. Hopelijk krijgen we toch een leuke wedstrijd te zien.

15:29 vooraf, 15 uur 29. Wel Praet, geen Tielemans of Castagne. De kerstperiode staat in de Premier League altijd garant voor zeer drukke tijden. Dat zorgt voor veel rotatie in de elftallen. Bij Crystal Palace rekent coach Hodgson op Benteke in de spits. Batshuayi zit op de bank. Bij Leicester staan Castagne en Tielemans, allebei in de basis tegen Manchester United afgelopen weekend, niet in de ploeg. Voor Castagne, die recent pas terugkeerde uit blessure, is er zelfs geen plaats op de bank voorzien. Daar zien we naast Tielemans wel Vardy zitten. Dennis Praet verschijnt wel aan de aftrap.



Opstelling Crystal Palace. Vicente Guaita, Nathaniel Clyne, James Tomkins, Cheikhou Kouyaté, Tyrick Mitchell, Andros Townsend, Luka Milivojevic, Jairo Riedewald, Jeffrey Schlupp, Christian Benteke, Wilfried Zaha

Opstelling Leicester City. Kasper Schmeichel, James Justin, Daniel Amartey, Jonny Evans, Luke Thomas, Ayoze Pérez, Hamza Choudhury, Dennis Praet, Nampalys Mendy, Harvey Barnes, Kelechi Iheanacho