Benteke snoept met Crystal Palace punten af van Leicester

90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Na de gelijkmaker van Barnes gingen beide ploegen nog vol voor de overwinning. Leicester was er nog het dichtste bij, maar Barnes en Gray lieten de kansen liggen. Zo eindigt deze wedstrijd enigszins onverwacht op een gelijkspel. De kampioen van 2016 laat zo een tweede plaats in de stand liggen en sluit een goed jaar af met een gelijkspel. . Einde Na de gelijkmaker van Barnes gingen beide ploegen nog vol voor de overwinning. Leicester was er nog het dichtste bij, maar Barnes en Gray lieten de kansen liggen. Zo eindigt deze wedstrijd enigszins onverwacht op een gelijkspel. De kampioen van 2016 laat zo een tweede plaats in de stand liggen en sluit een goed jaar af met een gelijkspel.



90+1' tweede helft, minuut 91. Gray over! Invaller Gray maakt zich op voor een vrije trap. Zijn poging gaat een goede meter over. Komt er nog een mogelijkheid? . Gray over! Invaller Gray maakt zich op voor een vrije trap. Zijn poging gaat een goede meter over. Komt er nog een mogelijkheid?

89' tweede helft, minuut 89. Benteke, die weinig zichtbaar was in de tweede helft, duikt plots op voor de goal. Zijn kopbal is te zwak om Schmeichel te kunnen verontrusten. . Benteke, die weinig zichtbaar was in de tweede helft, duikt plots op voor de goal. Zijn kopbal is te zwak om Schmeichel te kunnen verontrusten.

87' tweede helft, minuut 87. Barnes over. Barnes staat na zijn doelpunt te blinken in zijn vel. Hij probeert het opnieuw vanop afstand, deze keer zonder succes. . Barnes over Barnes staat na zijn doelpunt te blinken in zijn vel. Hij probeert het opnieuw vanop afstand, deze keer zonder succes.

85' tweede helft, minuut 85. 5 minuten op de klok. Leicester lijkt volop door te duwen na de plotse gelijkmaker. Kunnen ze de zege nog over de streep trekken? . 5 minuten op de klok Leicester lijkt volop door te duwen na de plotse gelijkmaker. Kunnen ze de zege nog over de streep trekken?

84' tweede helft, minuut 84. Vervanging bij Crystal Palace, Jordan Ayew erin, Jeffrey Schlupp eruit wissel Jeffrey Schlupp Jordan Ayew

83' tweede helft, minuut 83. Daar is gelijkmaker! En plots staat het dan toch 1-1. De sterk spelende Barnes trapt vol overtuiging de gelijkmaker tegen het net. Knappe goal van de back. . Daar is gelijkmaker! En plots staat het dan toch 1-1. De sterk spelende Barnes trapt vol overtuiging de gelijkmaker tegen het net. Knappe goal van de back.

83' tweede helft, minuut 83.

83' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 83 door Harvey Barnes van Leicester City. 1, 1. goal Crystal Palace Leicester City einde 1 1

80' tweede helft, minuut 80. Invaller Tielemans ziet zijn corner veel te ver wegwaaien. Wat kan Leicester nog? . Invaller Tielemans ziet zijn corner veel te ver wegwaaien. Wat kan Leicester nog?

78' tweede helft, minuut 78. Tielemans probeert Vardy weg te sturen, maar die kan de actie niet verderzetten. De herhaling maakt duidelijk dat hij een vinger van verdediger Kouyaté recht in zijn oog kreeg en daarom even zijn zicht opnieuw scherp moet stellen. . Tielemans probeert Vardy weg te sturen, maar die kan de actie niet verderzetten. De herhaling maakt duidelijk dat hij een vinger van verdediger Kouyaté recht in zijn oog kreeg en daarom even zijn zicht opnieuw scherp moet stellen.

76' tweede helft, minuut 76. Invaller Gray, die pas voor de eerste keer dit seizoen op het veld staat in de Premier League, pakt uit met een voorzet, maar de bal waait ver over. Tekenend voor de jongste minuten bij Leicester. Zonder Praet lijkt het team niet in staat om voor gevaar te zorgen in de zone van de waarheid. . Invaller Gray, die pas voor de eerste keer dit seizoen op het veld staat in de Premier League, pakt uit met een voorzet, maar de bal waait ver over. Tekenend voor de jongste minuten bij Leicester. Zonder Praet lijkt het team niet in staat om voor gevaar te zorgen in de zone van de waarheid.

74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Crystal Palace, James McArthur erin, Jairo Riedewald eruit wissel Jairo Riedewald James McArthur

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Leicester City, Demarai Gray erin, Kelechi Iheanacho eruit wissel Kelechi Iheanacho Demarai Gray

69' tweede helft, minuut 69. Nog twintig minuten . De tweede helft kan voorlopig niet tippen aan de eerste. Het tempo zakte meteen na rust duidelijk weg en ook het doelpunt kon deze tendens niet keren. Bij Crystal Palace zien ze het natuurlijk graag gebeuren. Kan Leicester zich toch nog richting een goal voetballen in het slot? . Nog twintig minuten De tweede helft kan voorlopig niet tippen aan de eerste. Het tempo zakte meteen na rust duidelijk weg en ook het doelpunt kon deze tendens niet keren. Bij Crystal Palace zien ze het natuurlijk graag gebeuren. Kan Leicester zich toch nog richting een goal voetballen in het slot?

67' tweede helft, minuut 67. Leicester moet scoren en dus wordt er gekeken naar Vardy. De Engelse cultspits komt in de plaats van Dennis Praet. De bezoekers gaan het dus doen met twee spitsen. Pakt de gok van coach Brendan Rodgers goed uit? . Leicester moet scoren en dus wordt er gekeken naar Vardy. De Engelse cultspits komt in de plaats van Dennis Praet. De bezoekers gaan het dus doen met twee spitsen. Pakt de gok van coach Brendan Rodgers goed uit?

66' tweede helft, minuut 66. Vervanging bij Leicester City, Jamie Vardy erin, Dennis Praet eruit wissel Dennis Praet Jamie Vardy

60' tweede helft, minuut 60. Leicester leek een uur lang de betere ploeg. Maar net op het moment dat het tempo wat leek te gaan zakken, scoorde Zaha. De spits bekroont zijn 200ste wedstrijd voor Crystal Palace dus met een goal. Hoe gaat Leicester om met deze verrassende achterstand? . Leicester leek een uur lang de betere ploeg. Maar net op het moment dat het tempo wat leek te gaan zakken, scoorde Zaha. De spits bekroont zijn 200ste wedstrijd voor Crystal Palace dus met een goal. Hoe gaat Leicester om met deze verrassende achterstand?

58' tweede helft, minuut 58.

58' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 58 door Wilfried Zaha van Crystal Palace. 1, 0. goal Crystal Palace Leicester City einde 1 0

58' tweede helft, minuut 58. Daar is de 1-0! Zaha zet Crystal Palace plots op voorsprong! Meteen na de invalbeurt van Tielemans rondt de thuisploeg een counter goed af. Een voorzet van Townsend wordt in de korte hoek binnengeduwd door de spits. . Daar is de 1-0! Zaha zet Crystal Palace plots op voorsprong! Meteen na de invalbeurt van Tielemans rondt de thuisploeg een counter goed af. Een voorzet van Townsend wordt in de korte hoek binnengeduwd door de spits.



57' tweede helft, minuut 57.

57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij Leicester City, Youri Tielemans erin, Hamza Choudhury eruit wissel Hamza Choudhury Youri Tielemans

56' tweede helft, minuut 56. Enkele minuten na de kans voor Zaha - tot hier toe de enige in de tweede helft - lijkt Leicester stilaan de controle over de wedstrijd te hebben heroverd. . Enkele minuten na de kans voor Zaha - tot hier toe de enige in de tweede helft - lijkt Leicester stilaan de controle over de wedstrijd te hebben heroverd.

55' tweede helft, minuut 55. Tielemans maakt zich klaar. Terwijl Leicester zijn overwicht uit de eerste helft wat lijkt kwijt te zijn, maakt Tielemans zijn opwachting langs de lijn. Een invalbeurt wenkt. . Tielemans maakt zich klaar Terwijl Leicester zijn overwicht uit de eerste helft wat lijkt kwijt te zijn, maakt Tielemans zijn opwachting langs de lijn. Een invalbeurt wenkt.

54' tweede helft, minuut 54. Kouyaté. Met ex-Anderlechtspeler Kouyaté staat er nog een speler met een Belgisch verleden op het veld. . Kouyaté Met ex-Anderlechtspeler Kouyaté staat er nog een speler met een Belgisch verleden op het veld.

51' Gele kaart voor Hamza Choudhury van Leicester City tijdens tweede helft, minuut 51 Hamza Choudhury Leicester City

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Rust. Leicester was zonder twijfel de betere ploeg in deze eerste helft. Dat overwicht had zich altijd moeten vertalen op het scorebord, maar de bezoekers kwamen nog niet tot scoren. Iheanacho miste twee opgelegde kansen, waarvan eentje een penalty was. Zo gaan we rusten met 0-0. Praet liet zich zeker opmerken als een van de bedrijvigste pionnen op het veld. . Rust Leicester was zonder twijfel de betere ploeg in deze eerste helft. Dat overwicht had zich altijd moeten vertalen op het scorebord, maar de bezoekers kwamen nog niet tot scoren. Iheanacho miste twee opgelegde kansen, waarvan eentje een penalty was. Zo gaan we rusten met 0-0. Praet liet zich zeker opmerken als een van de bedrijvigste pionnen op het veld.



39' eerste helft, minuut 39. Praet pakt uit met een prachtige doorsteekpass op Iheanacho, maar die wordt omvergelopen nog voor hij voor gevaar kan zorgen. Een tweede penalty had zeker gekund, maar de scheidsrechter geeft geen krimp. Discutabel, al gebeurde de overtreding wel buiten de zestien. . Praet pakt uit met een prachtige doorsteekpass op Iheanacho, maar die wordt omvergelopen nog voor hij voor gevaar kan zorgen. Een tweede penalty had zeker gekund, maar de scheidsrechter geeft geen krimp. Discutabel, al gebeurde de overtreding wel buiten de zestien.

33' eerste helft, minuut 33. De kansen lijken even wat te zijn gaan liggen. De intensiteit blijft wel erg hoog. Praet voelt zich zichtbaar goed in zijn vrije rol op het middenveld. Kan Leicester zijn overwicht nog omzetten in een goal voor de rust? . De kansen lijken even wat te zijn gaan liggen. De intensiteit blijft wel erg hoog. Praet voelt zich zichtbaar goed in zijn vrije rol op het middenveld. Kan Leicester zijn overwicht nog omzetten in een goal voor de rust?

29' eerste helft, minuut 29. Iheanacho laat het (weer) liggen! Dennis Praet is zoals steeds overal te bespeuren op het veld. Deze keer schildert hij een voorzet vanop rechts perfect op de knikker van Iheanacho, maar de spits kopt van dichtbij over. Een nieuwe reuzekans voor de gelegenheidspits, die zijn kans voorlopig niet lijkt te grijpen. . Iheanacho laat het (weer) liggen! Dennis Praet is zoals steeds overal te bespeuren op het veld. Deze keer schildert hij een voorzet vanop rechts perfect op de knikker van Iheanacho, maar de spits kopt van dichtbij over. Een nieuwe reuzekans voor de gelegenheidspits, die zijn kans voorlopig niet lijkt te grijpen.

29' eerste helft, minuut 29. Het regent plots kansen. Een lage voorzet valt perfect voor Townsend, maar hij legt hem naast. Dit had eigenlijk altijd de 1-0 moeten zijn. . Het regent plots kansen. Een lage voorzet valt perfect voor Townsend, maar hij legt hem naast. Dit had eigenlijk altijd de 1-0 moeten zijn.

27' eerste helft, minuut 27. Praet laat het liggen! Een voorzet van Perez wijkt af en valt uit het niets op de deklat. De rebound valt zomaar voor de voeten van Dennis Praet, maar die kan de rust niet bewaren en trapt veel te wild over de kooi. Dit had de Rode Duivel beter moeten doen. . Praet laat het liggen! Een voorzet van Perez wijkt af en valt uit het niets op de deklat. De rebound valt zomaar voor de voeten van Dennis Praet, maar die kan de rust niet bewaren en trapt veel te wild over de kooi. Dit had de Rode Duivel beter moeten doen.

24' eerste helft, minuut 24. Halverwege de eerste helft kunnen we alleen maar concluderen dat het een intense wedstrijd is. Leicester had op voorsprong moeten staan, maar Iheanacho miste de strafschop. . Halverwege de eerste helft kunnen we alleen maar concluderen dat het een intense wedstrijd is. Leicester had op voorsprong moeten staan, maar Iheanacho miste de strafschop.

21' eerste helft, minuut 21. Benteke over! . Dar is Crystal Palace toch eens. Een goede kans voor Zaha levert een hoekschop op. Die wordt door Benteke - wie anders? - hard over doel gekopt. De eerste keer dat de Rode Duivel zich vandaag laat opmerken. . Benteke over! Dar is Crystal Palace toch eens. Een goede kans voor Zaha levert een hoekschop op. Die wordt door Benteke - wie anders? - hard over doel gekopt. De eerste keer dat de Rode Duivel zich vandaag laat opmerken.

19' Gemiste strafschop! Iheanacho mag zich opmaken voor een strafschop, maar zijn poging wordt gekeerd door doelman Guaita. Een flauwe inzet van de gelegenheidspits. Het blijft 0-0. . eerste helft, minuut 19. Gemiste strafschop! Iheanacho mag zich opmaken voor een strafschop, maar zijn poging wordt gekeerd door doelman Guaita. Een flauwe inzet van de gelegenheidspits. Het blijft 0-0.



19' eerste helft, minuut 19.

15' eerste helft, minuut 15. Het openingskwartier zit erop. Van een studieronde kunnen we moeilijk spreken, want beide teams gaan vol de strijd aan, met een aantal zeer potige duels tot gevolg. Grote kansen vielen er echter nog niet te noteren. Milivoljevic pakte zonet uit met een rake elleboogstoot richting Amartey, maar de scheidsrechter zag het voorval niet. De middenvelder mag blij zijn dat hij de wedstrijd mag verderzetten. . Het openingskwartier zit erop. Van een studieronde kunnen we moeilijk spreken, want beide teams gaan vol de strijd aan, met een aantal zeer potige duels tot gevolg. Grote kansen vielen er echter nog niet te noteren. Milivoljevic pakte zonet uit met een rake elleboogstoot richting Amartey, maar de scheidsrechter zag het voorval niet. De middenvelder mag blij zijn dat hij de wedstrijd mag verderzetten.

14' eerste helft, minuut 14. Een strakke voorzet wordt richting doel gekopt door Perez, maar zijn poging gaat hoog over. Leicester lijkt steeds meer controle te hebben over het spel. . Een strakke voorzet wordt richting doel gekopt door Perez, maar zijn poging gaat hoog over. Leicester lijkt steeds meer controle te hebben over het spel.

12' eerste helft, minuut 12. Praet . Dennis Praet laat zich een eerste keer opmerken. Hij probeert de bal in de kleine ruimte vrij te maken voor een schot, maar treft zijn rechtstreekse verdediger. Kan de Rode Duivel zich vandaag nog meer in de kijker speler van bondscoach Martinez? . Praet Dennis Praet laat zich een eerste keer opmerken. Hij probeert de bal in de kleine ruimte vrij te maken voor een schot, maar treft zijn rechtstreekse verdediger. Kan de Rode Duivel zich vandaag nog meer in de kijker speler van bondscoach Martinez?

11' eerste helft, minuut 11. Zaha wordt weggestuurd en mag moederziel alleen afgaan op de Leicester-doelman, maar hij wordt terecht afgevlagd voor buitenspel. De eerste goede kans van de match zal voor een volgende keer zijn. . Zaha wordt weggestuurd en mag moederziel alleen afgaan op de Leicester-doelman, maar hij wordt terecht afgevlagd voor buitenspel. De eerste goede kans van de match zal voor een volgende keer zijn.

10' eerste helft, minuut 10. Een vrije trap wordt richting de meegekomen Amartey getrapt. Zijn kopbal zorgt niet voor gevaar. . Een vrije trap wordt richting de meegekomen Amartey getrapt. Zijn kopbal zorgt niet voor gevaar.

7' eerste helft, minuut 7. In doel bij Leicester staat - uiteraard - Kasper Schmeichel. Het Deense sluitstuk lijkt zo zeer goed op weg naar het tweede kalenderjaar op rij waarin hij alle mogelijke minuten in de Premier League wist vol te maken. Knappe prestatie. . In doel bij Leicester staat - uiteraard - Kasper Schmeichel. Het Deense sluitstuk lijkt zo zeer goed op weg naar het tweede kalenderjaar op rij waarin hij alle mogelijke minuten in de Premier League wist vol te maken. Knappe prestatie.

5' eerste helft, minuut 5. De eerste vijf minuten zitten erop. Leicester monopoliseert rustig de bal, Palace lijkt daar vrede mee te hebben. Doelgevaar viel nog niet te noteren. . De eerste vijf minuten zitten erop. Leicester monopoliseert rustig de bal, Palace lijkt daar vrede mee te hebben. Doelgevaar viel nog niet te noteren.

2' eerste helft, minuut 2. Iheanacho, de Nigeriaanse spits die vandaag zijn kans krijgt op de positie van Vardy, pakt uit met een prima eerste baltoets. Hij draait weg van zijn verdediger met een knappe aanname. Het levert niet meer dan een hoekschop op. . Iheanacho, de Nigeriaanse spits die vandaag zijn kans krijgt op de positie van Vardy, pakt uit met een prima eerste baltoets. Hij draait weg van zijn verdediger met een knappe aanname. Het levert niet meer dan een hoekschop op.



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:53 vooraf, 17 uur 53. Einde. Na de gelijkmaker van Barnes gingen beide ploegen nog vol voor de overwinning. Leicester was er nog het dichtste bij, maar Barnes en Gray lieten de kansen liggen. Zo eindigt deze wedstrijd enigszins onverwacht op een gelijkspel. De kampioen van 2016 laat zo een tweede plaats in de stand liggen en sluit een goed jaar af met een gelijkspel. . Einde Na de gelijkmaker van Barnes gingen beide ploegen nog vol voor de overwinning. Leicester was er nog het dichtste bij, maar Barnes en Gray lieten de kansen liggen. Zo eindigt deze wedstrijd enigszins onverwacht op een gelijkspel. De kampioen van 2016 laat zo een tweede plaats in de stand liggen en sluit een goed jaar af met een gelijkspel.



17:06 vooraf, 17 uur 06. Zaha zet de eerste kans van de tweede helft over. De spits maakt een wat gefrustreerde indruk. . Zaha zet de eerste kans van de tweede helft over. De spits maakt een wat gefrustreerde indruk.

17:04 vooraf, 17 uur 04. Zaha is de man die de eerste kans van de tweede helft laat optekenen. Hij kan aanleggen, maar zijn poging waait over. De spits maakt een wat gefrustreerde indruk. . Zaha is de man die de eerste kans van de tweede helft laat optekenen. Hij kan aanleggen, maar zijn poging waait over. De spits maakt een wat gefrustreerde indruk.

17:04 vooraf, 17 uur 04. Tweede periode. De balt rolt voor de tweede helft in Selhurst Park. Krijgen we nu wel doelpunten te zien? . Tweede periode De balt rolt voor de tweede helft in Selhurst Park. Krijgen we nu wel doelpunten te zien?



15:58 vooraf, 15 uur 58. De spelers betreden het veld. Publiek is er helaas niet in Selhurst Park. Hopelijk krijgen we toch een leuke wedstrijd te zien. . De spelers betreden het veld. Publiek is er helaas niet in Selhurst Park. Hopelijk krijgen we toch een leuke wedstrijd te zien.

15:29 vooraf, 15 uur 29. Wel Praet, geen Tielemans of Castagne. De kerstperiode staat in de Premier League altijd garant voor zeer drukke tijden. Dat zorgt voor veel rotatie in de elftallen. Bij Crystal Palace rekent coach Hodgson op Benteke in de spits. Batshuayi zit op de bank. Bij Leicester staan Castagne en Tielemans, allebei in de basis tegen Manchester United afgelopen weekend, niet in de ploeg. Voor Castagne, die recent pas terugkeerde uit blessure, is er zelfs geen plaats op de bank voorzien. Daar zien we naast Tielemans wel Vardy zitten. Dennis Praet verschijnt wel aan de aftrap. . Wel Praet, geen Tielemans of Castagne De kerstperiode staat in de Premier League altijd garant voor zeer drukke tijden. Dat zorgt voor veel rotatie in de elftallen. Bij Crystal Palace rekent coach Hodgson op Benteke in de spits. Batshuayi zit op de bank. Bij Leicester staan Castagne en Tielemans, allebei in de basis tegen Manchester United afgelopen weekend, niet in de ploeg. Voor Castagne, die recent pas terugkeerde uit blessure, is er zelfs geen plaats op de bank voorzien. Daar zien we naast Tielemans wel Vardy zitten. Dennis Praet verschijnt wel aan de aftrap.



15:27 vooraf, 15 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343557335596199936

15:26 vooraf, 15 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1343557313831919618

15:26 - Vooraf Vooraf, 15 uur 26

Opstelling Crystal Palace. Vicente Guaita, Nathaniel Clyne, James Tomkins, Cheikhou Kouyaté, Tyrick Mitchell, Andros Townsend, Luka Milivojevic, Jairo Riedewald, Jeffrey Schlupp, Christian Benteke, Wilfried Zaha Opstelling Crystal Palace Wilfried Zaha, Christian Benteke, Jeffrey Schlupp, Jairo Riedewald, Luka Milivojevic, Andros Townsend, Tyrick Mitchell, Cheikhou Kouyaté, James Tomkins, Nathaniel Clyne, Vicente Guaita

Opstelling Leicester City. Kasper Schmeichel, James Justin, Daniel Amartey, Jonny Evans, Luke Thomas, Ayoze Pérez, Hamza Choudhury, Dennis Praet, Nampalys Mendy, Harvey Barnes, Kelechi Iheanacho Opstelling Leicester City Kelechi Iheanacho, Harvey Barnes, Nampalys Mendy, Dennis Praet, Hamza Choudhury, Ayoze Pérez, Luke Thomas, Jonny Evans, Daniel Amartey, James Justin, Kasper Schmeichel