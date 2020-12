Plannetje van Mourinho draait slecht uit tegen Wolverhampton

Tottenham is na twee nederlagen ook niet voorbij Wolverhampton geraakt. Tottenham scoorde al na 57 seconden en leunde daarna rustig achterover

in zijn defensieve zetel, maar het harde werk van de thuisploeg werd beloond in minuut 86. Toby Alderweireld bleef de hele match op de bank, Leander Dendoncker is nog altijd geblesseerd.