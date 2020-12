Manchester City monopoliseert de bal en schrijft logische driepunter bij

Het water viel met bakken uit de hemel in Manchester en ook de wind speelde mee in het Etihad Stadium, maar de weersomstandigheden verhinderden niet dat de thuisploeg heer en meester was tegen Newcastle.

De bezoekers leken het belangrijker te vinden om geen goal tegen te krijgen dan om er zelf eentje te maken en gaven 76% van het balbezit aan City. Dat dat niet de juiste tactiek was, bleek al na een klein kwartiertje, toen Gündogan van dichtbij de 1-0 kon binnen prikken.

Hoewel City voortdurend de bal had, was het wachten tot na de rust op een tweede doelpunt. Na tien minuten in de tweede helft zorgde Torres voor de veilige 2-0. Ondanks een handvol mogelijkheden in het vervolg van de wedstrijd bleef het bij die stand.

Dankzij de zege naderen Kevin De Bruyne en co weer wat op Leicester en stadsrivaal Manchester United, die eerder op de dag 2-2 gelijkspeelden.