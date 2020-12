LIVE: Stuurt kapitein De Bruyne Manchester City naar zege tegen Newcastle?

Newcastle krijgt voor het eerst een bal tussen de palen. Het schot van Murphy is meer dan behoorlijk, al is de hoek te scherp om Ederson écht in verlegenheid te brengen.

tweede helft, minuut 52. Murphy mikt op Ederson. Newcastle krijgt voor het eerst een bal tussen de palen. Het schot van Murphy is meer dan behoorlijk, al is de hoek te scherp om Ederson écht in verlegenheid te brengen. .

We noteren een half kansje voor de thuisploeg bij een vrije trap van De Bruyne. Het lijkt een ingestudeerd nummertje, maar het komt er niet helemaal uit. De doorgekopte bal van de Belg blijven hangen in het bos van spelers.

tweede helft, minuut 51. We noteren een half kansje voor de thuisploeg bij een vrije trap van De Bruyne. Het lijkt een ingestudeerd nummertje, maar het komt er niet helemaal uit. De doorgekopte bal van de Belg blijven hangen in het bos van spelers. .

36'

eerste helft, minuut 36. Manchester City is weer gevaarlijk. Sterling heeft de bal aan de voet in zestien, maar de hoek is te scherp. De Engelsman jaagt het leer in het zijnet. .